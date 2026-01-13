Suplantan identidad de MEX-FACTOR para ofrecer créditos falsos
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó a la población por la suplantación de identidad de la institución financiera MEX-FACTOR, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R., luego de detectar el uso indebido de su nombre, teléfono y domicilio en páginas web y una aplicación móvil, donde se ofrecen supuestos créditos para engañar a las personas y afectar su economía.
La Comisión informó que el caso fue identificado a mediados de diciembre de 2025, cuando se detectó una página de internet y una app disponible en Google Play que se hacen pasar por MEX-FACTOR, sin pertenecer a la institución real ni contar con autorización para operar.
Condusef alerta por suplantación de MEX-FACTOR
De acuerdo con la información oficial, estas plataformas fraudulentas utilizan datos reales de la institución financiera para generar confianza entre los usuarios y ofrecer servicios falsos de otorgamiento de crédito, con la finalidad de obtener dinero o información personal.
La Condusef advirtió que este tipo de fraudes suelen solicitar pagos anticipados, comisiones previas o documentos personales, prácticas que no realizan las instituciones financieras legalmente registradas.
¿Cómo identificar este tipo de fraudes?
La autoridad financiera recordó que cualquier institución que otorgue créditos debe estar registrada y contar con autorización vigente. Antes de contratar, las personas pueden consultar el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES).
Entre las señales de alerta destacan:
- Ofertas de crédito inmediato sin revisar historial
- Solicitud de depósitos antes de entregar el préstamo
- Contacto sólo por redes sociales o aplicaciones no oficiales
Recomendaciones de la Condusef
Ante este tipo de casos, la Condusef recomienda:
- Verificar siempre que la institución esté registrada
- No compartir datos personales ni financieros
- No realizar pagos anticipados por créditos
- Reportar cualquier irregularidad ante la autoridad
Las personas pueden comunicarse al 800 999 8080 o consultar los canales oficiales de la Condusef para recibir orientación.
