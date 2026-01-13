Suplantan identidad de MEX-FACTOR para ofrecer créditos falsos

GENERANDO AUDIO...

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó a la población por la suplantación de identidad de la institución financiera MEX-FACTOR, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R., luego de detectar el uso indebido de su nombre, teléfono y domicilio en páginas web y una aplicación móvil, donde se ofrecen supuestos créditos para engañar a las personas y afectar su economía.

La Comisión informó que el caso fue identificado a mediados de diciembre de 2025, cuando se detectó una página de internet y una app disponible en Google Play que se hacen pasar por MEX-FACTOR, sin pertenecer a la institución real ni contar con autorización para operar.

Condusef alerta por suplantación de MEX-FACTOR

De acuerdo con la información oficial, estas plataformas fraudulentas utilizan datos reales de la institución financiera para generar confianza entre los usuarios y ofrecer servicios falsos de otorgamiento de crédito, con la finalidad de obtener dinero o información personal.

La Condusef advirtió que este tipo de fraudes suelen solicitar pagos anticipados, comisiones previas o documentos personales, prácticas que no realizan las instituciones financieras legalmente registradas.

¿Cómo identificar este tipo de fraudes?

La autoridad financiera recordó que cualquier institución que otorgue créditos debe estar registrada y contar con autorización vigente. Antes de contratar, las personas pueden consultar el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES).

Entre las señales de alerta destacan:

Ofertas de crédito inmediato sin revisar historial

Solicitud de depósitos antes de entregar el préstamo

Contacto sólo por redes sociales o aplicaciones no oficiales

Recomendaciones de la Condusef

Ante este tipo de casos, la Condusef recomienda:

Verificar siempre que la institución esté registrada

No compartir datos personales ni financieros

No realizar pagos anticipados por créditos

Reportar cualquier irregularidad ante la autoridad

Las personas pueden comunicarse al 800 999 8080 o consultar los canales oficiales de la Condusef para recibir orientación.

