Aeroméxico reitera necesidad de una Terminal 3 en el AICM; permitiría atender a 100 millones de pasajeros

GENERANDO AUDIO...

Aeroméxico ve necesaria una terminal 3 en el AICM. Cuartoscuro

Aeroméxico, a través de su director general Andrés Conesa, reiteró la necesidad de construir una Terminal 3 en el AICM, la cual permitiría ampliar la capacidad aeroportuaria del Valle de México hasta 100 millones de pasajeros al año, en conjunto con el AIFA y el aeropuerto de Toluca.

Durante un evento en el que la aerolínea recibió el reconocimiento como la más puntual a nivel global en 2025, Conesa señaló que la construcción de una tercera terminal sería un complemento para el sistema metropolitano de aeropuertos y beneficiaría a usuarios, al propio aeropuerto y al país.

El directivo explicó que la Terminal 3 en el AICM no sustituiría a ninguna de las instalaciones actuales, sino que permitiría el crecimiento de la infraestructura aeroportuaria y aumentaría la capacidad operativa del aeropuerto capitalino.

Los 100 millones de pasajeros se alcanzarían mediante la combinación de las operaciones del AICM, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el aeropuerto de Toluca, como parte del sistema aeroportuario metropolitano.

Terminal 3 en el AICM como complemento del sistema aeroportuario

Andrés Conesa señaló que la tercera terminal sería una opción viable para atender la demanda creciente del transporte aéreo en el Valle de México, al integrarse con el resto de los aeropuertos que operan en la región.

Recordó que la construcción de una Terminal 3 en el AICM fue contemplada durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero el proyecto se canceló cuando inició operaciones el AIFA.

A mediados de enero, Conesa comentó en un podcast de Grupo Imagen que dentro del aeropuerto existe espacio suficiente para desarrollar una terminal adicional de mayor tamaño, incluso superior a las Terminales 1 y 2 juntas.

De acuerdo con lo expuesto, la Terminal 3 podría edificarse del lado donde actualmente se ubica la Terminal 2, lo que implicaría el traslado de talleres de reparación y mantenimiento, incluidos los de Aeroméxico, hacia la Terminal 1.

Aeroméxico, la aerolínea más puntual del mundo en 2025

En el mismo evento, Aeroméxico recibió el reconocimiento como la aerolínea global más puntual de 2025, otorgado por la consultora internacional Cirium, convirtiéndose en la primera aerolínea en el mundo en obtener esta distinción por dos años consecutivos.

Según el On-Time Performance Review de Cirium, durante 2025 la aerolínea mexicana operó cerca de 190 mil vuelos, de los cuales el 90% aterrizaron a tiempo y el 92% despegaron conforme a itinerario.

El informe señala que el desempeño operativo de la compañía superó en más de tres puntos porcentuales los resultados obtenidos en 2024, año en el que también ocupó el primer lugar en puntualidad a nivel global.

Andrés Conesa destacó que este resultado es producto del trabajo coordinado del personal que opera en aeropuertos, hangares, pistas y oficinas, lo que permitió mantener los estándares de puntualidad y operación durante el año.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.