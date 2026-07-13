Azúcar mexicana recupera acceso al mercado estadounidense y se prevé aumento de 512% en la demanda

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Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La industria azucarera mexicana recuperó el acceso al mercado de Estados Unidos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum en un comunicado, mientras el Departamento de Agricultura de ese país (USDA) estima un incremento de 512 % en la demanda de esta azúcar para el ciclo 2026-2027.

De acuerdo con un comunicado del Gobierno de México, Estados Unidos prevé importar hasta un millón 152 mil toneladas de azúcar mexicana durante la próxima temporada, cifra muy superior a la estimada para el ciclo 2025-2026.

Asimismo, la administración federal señaló que este resultado es producto del diálogo bilateral impulsado desde noviembre del año pasado por la presidenta, lo que permitió que las autoridades estadounidenses iniciaran la regularización del acceso de la industria azucarera mexicana a ese mercado.

Agregó que el aumento en la demanda podría traducirse en un aumento de hasta 4 mil 760 millones de pesos en los ingresos que la industria azucarera pagará a alrededor de 170 mil productores de caña del país. Ello, según la estimación publicada por el USDA en el informe Estimaciones de la Oferta y la Demanda Agrícola Mundial, difundido el 10 de julio de 2026.

De igual forma, el Gobierno federal destacó que las negociaciones con Estados Unidos comenzaron durante la visita de la secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins, que realizó en noviembre pasado a la presidenta Claudia Sheinbaum.

En tanto que resaltó que este acuerdo demuestra que el diálogo bilateral permite construir beneficios tanto para los productores agrícolas como para los consumidores de ambos países.

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