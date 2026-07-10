Capufe eliminará el pago en efectivo en la mayoría de las casetas; conoce cómo funcionará el TAG y cuándo aplicará

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Foto: Cuartoscuro

Caminos y Puentes Federales (Capufe) anunció que próximamente el pago en la mayoría de sus carriles será únicamente mediante TAG, como parte de una estrategia para modernizar las plazas de cobro y agilizar el tránsito en las autopistas del país.

Aunque todavía no hay una fecha oficial para el cambio total, la dependencia ya pidió a los automovilistas prepararse y adquirir su dispositivo electrónico.

A través de la campaña #SúmateAlCambio y #CeroEfectivo, Capufe informó que esta medida busca reducir filas, acelerar el paso de los vehículos y mejorar la seguridad vial en las carreteras.

#SumateAlCambio Próximamente el pago en la mayoría de los carriles será solo con TAG, para ello, podrás utilizar cualquier dispositivo que sea compatible.



Si deseas adquirir IAVE haz clic aquí https://t.co/5uF1nByv8e pic.twitter.com/AlyznUEIO7 — CAPUFE (@CAPUFE) June 27, 2025

Capufe eliminará el efectivo en la mayoría de los carriles

La dependencia explicó que el nuevo esquema permitirá realizar el pago sin detener el vehículo, siempre que cuente con un TAG activo y con saldo disponible.

No será obligatorio utilizar únicamente el TAG IAVE, ya que también serán compatibles otros dispositivos de telepeaje como:

IAVE

PASE

TeleVía

EasyTrip

ViaPass

Todos deberán estar correctamente activados y vinculados a una cuenta con saldo.

¿Qué es el TAG IAVE y cuánto cuesta?

El TAG IAVE es un dispositivo electrónico que se coloca en el parabrisas del automóvil y permite el cobro automático del peaje en los carriles exclusivos.

Su precio es de 80 pesos, IVA incluido.

Los usuarios pueden adquirirlo a través del portal oficial de Capufe, donde deberán registrar:

Nombre completo.

Número telefónico.

Correo electrónico.

Punto de entrega.

Datos de facturación, en caso de requerirla.

¿Cuándo dejarán de aceptar efectivo en las casetas?

Hasta el momento, Capufe no ha informado una fecha específica para que el pago con TAG sea obligatorio en la mayoría de los carriles.

Sin embargo, la dependencia reiteró que esta transición forma parte de la modernización del sistema carretero nacional, por lo que recomendó a los automovilistas adquirir su dispositivo con anticipación para evitar contratiempos cuando la medida entre en vigor.

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