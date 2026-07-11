El Mundial le falló al sector restaurantero: reportan bajas ventas y pocos turistas

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Restaurantes durante Mundial. Foto: Cuartoscuro

El Mundial 2026 no dejó la derrama económica que esperaba el sector restaurantero en México. De acuerdo con representantes de la industria, la mayoría de los negocios no registró un aumento en sus ventas, recibió pocos turistas extranjeros y quedó lejos de las expectativas generadas por la justa mundialista.

Restaurantes reportan bajas ventas durante el Mundial 2026

En entrevista con Uno TV, la presidenta de la Asociación de los Directores de Cadenas de Restaurantes (Dicares), Mireya Ruiz Vilar, afirmó que los resultados estuvieron por debajo de lo previsto.

“La verdad es que no hemos tenido la derrama económica que se esperaba”, Mireya Ruiz Vilar, presidenta de los Directores de Cadenas de Restaurantes

Explicó que únicamente los días en que jugó la Selección Mexicana se registró una alta afluencia de clientes, mientras que el resto del torneo los establecimientos operaron con baja ocupación.

“Los días que jugó la selección sí fueron una locura en todos los lugares, pero los demás días no se vio el turismo que pensábamos ver. Los restaurantes, la mayoría, reporta que, si acaso tuvieron un 10% de visitas de turistas extranjeros”, Mireya Ruiz Vilar, presidenta de los Directores de Cadenas de Restaurantes

Las cifras muestran un Mundial por debajo de las expectativas

Datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes y Restauranteros (AMR) muestran que:

60% de los restaurantes reportó un desempeño inferior al esperado.

de los restaurantes reportó un desempeño inferior al esperado. 70% no registró aumento en sus ventas.

no registró aumento en sus ventas. El ticket promedio se mantuvo en 400 pesos por cliente.

se mantuvo en por cliente. 65% aseguró que prácticamente no recibió turistas.

aseguró que prácticamente no recibió turistas. 7 de cada 10 negocios no esperan una mejoría en lo que resta del Mundial.

Según el sector, las proyecciones de generar un excedente de 586 millones de dólares respecto a una temporada normal no se concretaron.

“De tener un excedente de 586 millones de dólares contra una temporada normal… en el global no se vio”, Mireya Ruiz Vilar, presidenta de los Directores de Cadenas de Restaurantes

¿Por qué no funcionó el Mundial para los restaurantes?

De acuerdo con Dicares, hubo tres factores principales:

No llegó el volumen de turistas internacionales previsto.

previsto. Las estancias de los visitantes fueron muy cortas.

Los Fan Fest concentraron a los aficionados, quienes consumieron alimentos y bebidas dentro de esos espacios y no en restaurantes.

“Las estancias fueron muy cortas, luego fenómenos que no habíamos vivido, los festivales, los fan fest, las pantallas que fueron en todas la ciudades pues eso también te diluye el espacio donde consumes”, Mireya Ruiz Vilar, presidenta de los Directores de Cadenas de Restaurantes

Además, la expectativa de crear 39 mil empleos temporales tampoco se cumplió. Solo se generaron 15 mil, por lo que muchos negocios optaron por pagar horas extras a su personal en lugar de contratar nuevos trabajadores.

Bares y cantinas, los únicos beneficiados

La excepción fueron los sports bars, bares y cantinas, que registraron llenos durante los partidos de la Selección Mexicana.

Sin embargo, este segmento representa apenas entre 10% y 12% del total del sector restaurantero, por lo que el beneficio no alcanzó a la mayoría de los establecimientos.