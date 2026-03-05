Banco de México publica la equivalencia de monedas frente al dólar en febrero de 2026

GENERANDO AUDIO...

Si estabas al pendiente de la equivalencia de monedas extranjeras frente al dólar estadounidense, correspondiente a febrero de 2026, descansa, ya está disponible: el Banco de México ya la publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Como cada mes, en Unotv.com te mostramos esta información que se utiliza en México para efectos fiscales.

El banco central publicó estas cotizaciones de acuerdo con el valor observado en los mercados internacionales de divisas, estos datos se usan como referencia para operaciones contables, fiscales y financieras.

¿Para qué sirve la equivalencia de monedas publicada por Banxico?

El documento se difunde con fundamento en el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, que establece que las operaciones en moneda extranjera deben convertirse a dólares para ciertos efectos fiscales.

El banco central explicó así que las monedas incluidas corresponden a tres criterios principales:

Divisas de los principales socios comerciales de México , según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)

, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) Monedas más operadas en el mercado cambiario internacional , de acuerdo con el Banco de Pagos Internacionales (BIS)

, de acuerdo con el Banco de Pagos Internacionales (BIS) Divisas cuya publicación fue solicitada formalmente al Banco de México

Éstas son algunas equivalencias de monedas frente al dólar

Entre las principales divisas publicadas para febrero de 2026 destacan:

País Moneda Equivalencia en dólares Reino Unido Libra esterlina 1.34470 Unión Europea Euro 1.18070 Canadá Dólar canadiense 0.73300 Australia Dólar australiano 0.71255 Brasil Real 0.19490 China Yuan 0.14570 Japón Yen 0.00641 Suiza Franco suizo 1.30060 Kuwait Dinar kuwaití 3.26140 México (referencia) — dólar base

En América Latina también se reportaron equivalencias como:

Peso argentino: 0.00070 dólares

0.00070 dólares Peso chileno: 0.00114 dólares

0.00114 dólares Sol peruano: 0.29802 dólares

0.29802 dólares Peso uruguayo: 0.02600 dólares

0.02600 dólares Bolívar digital de Venezuela: 0.00243 dólares

Monedas que mantienen paridad con el dólar

El documento señala también que algunas economías mantienen paridad directa con el dólar estadounidense, entre ellas:

Bahamas

Bermudas

Ecuador

Panamá

Puerto Rico

En estos casos, 1 unidad de la moneda equivale a 1 dólar estadounidense.

Información clave para empresas y contribuyentes

El Banco de México subrayó que estas equivalencias se utilizan como referencia oficial para operaciones fiscales y contables en México, especialmente cuando se realizan transacciones en moneda extranjera.

La publicación forma parte de los reportes periódicos del banco central para mantener transparencia en los mercados financieros y facilitar la conversión de divisas en procesos tributarios.

