México y Estados Unidos anuncian primera ronda de revisión del T-MEC

Foto: Cuartoscuro / Reuters

El Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, y el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, anunciaron la primera ronda de discusiones bilaterales en preparación para la revisión conjunta del T-MEC entre Estados Unidos, México y Canadá, cuya primera reunión se realizará en la semana del 16 de marzo.

El objetivo, según lo informado en diferentes comunicados, es avanzar en el proceso de revisión del acuerdo comercial a través de reuniones entre equipos negociadores, con una agenda enfocada en que los beneficios del tratado se concentren en los países que lo integran.

Primera reunión será la semana del 16 de marzo en revisión del T-MEC

Los ministros instruyeron a los negociadores a comenzar una discusión de alcance sobre medidas necesarias para asegurar que los beneficios del acuerdo se otorguen principalmente a las partes, incluyendo reducir la dependencia de importaciones de fuera de la región, fortalecer las reglas de origen y mejorar la seguridad de las cadenas de suministro de América del Norte.

Además, se prevé que los negociadores celebren la primera reunión la semana del 16 de marzo y que se reúnan de manera regular a partir de entonces como parte de la Revisión Conjunta del acuerdo.

