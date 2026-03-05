Cuáles son los depósitos en efectivo que revisa el SAT; todo sobre el límite de 15 mil pesos

GENERANDO AUDIO...

SAT. Foto: Cuartoscuro

Existen tres tipos de depósitos en efectivo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) revisa cuando una persona supera el límite de 15 mil pesos mensuales.

Las instituciones del sistema financiero en México están obligadas a informar a la autoridad fiscal cuando una persona recibe depósitos en efectivo que superen los 15 mil pesos mensuales, hechos a una sola cuenta bancaria.

Dicha obligación se basa en el artículo 55, fracción IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR). Indica que las instituciones financieras deben informar sobre dichas transacciones cuando superen el monto mensual establecido.

La finalidad es verificar que los ingresos de cada persona coincidan con lo declarado ante el SAT.

¿Cómo determinan el límite de depósitos en efectivo?

El límite de 15 mil pesos mensuales no se aplica por cada depósito individual. Más bien, corresponde a la suma de transacciones en efectivo que ingresan a la cuenta de una persona, dentro de una sola institución bancaria.

Es decir, que si una persona recibe varios movimientos en efectivo dentro de un mes, en un mismo banco, dicha institución suma las operaciones para determinar si rebasa el límite fijado en la ley.

Para determinar que los depósitos mensuales no superen los 15 mil pesos, las instituciones bancarias envían reportes electrónicos periódicos al SAT sobre las siguientes transacciones:

depósitos en efectivo en cuentas bancarias

adquisiciones de cheques de caja pagados en efectivo

pagos en efectivo a créditos dentro de la institución

Con eso, el SAT realiza un cruce de datos de los movimientos bancarios y las declaraciones fiscales, según el artículo 55 de la Ley del ISR.

¿Qué depósitos cuenta el SAT?

La Ley del ISR contempla como depósitos en efectivo a aquellas transacciones realizadas con billetes y monedas en cuentas de instituciones bancarias.

De esa forma, aplican los depósitos realizados en:

Ventanillas bancarias

Cajeros automáticos

Corresponsales bancarios

El SAT también contempla en su revisión a los cheques de caja adquiridos con dinero en efectivo.

En cambio, no se consideran depósitos en efectivo los siguientes movimientos:

Transferencias electrónicas (SPEI)

Traspasos entre cuentas

Pagos con tarjeta

Depósitos con cheque

¿El SAT cobra impuestos a quienes superan el límite?

El SAT no aplica impuestos adicionales automáticamente a las personas que superan el límite de 15 mil pesos en depósitos en efectivo.

Primero, el SAT solicita información o documentación al contribuyente para aclarar el origen del dinero cuando detecta inconsistencias, de acuerdo con el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación.

Si la persona no comprueba el origen del dinero, la autoridad fiscal puede considerar el recurso como ingresos no declarados. Así, procedería con actualizaciones, recargos o posibles multas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos: