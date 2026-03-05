México depende del gas de Texas y la guerra en Medio Oriente podría subir precios hasta 25%

GENERANDO AUDIO...

La guerra en Oriente Medio encareció el gas natural en el mundo, un escenario que podría presionar a México, aunque el país no compra gas a esa región. El impacto dependerá de cuánto se prolongue el conflicto, ya que el mercado mexicano depende del suministro proveniente de Estados Unidos, principalmente del estado de Texas.

México depende del gas natural que importa desde Texas

Especialistas explicaron que todo el gas natural que importa México proviene de Estados Unidos, lo que coloca al país en una posición vulnerable ante cualquier crisis energética en ese mercado.

La consultora independiente en regulación y política energética, Rosanety Barrios, señaló que el suministro externo está prácticamente concentrado en un solo origen.

“Todo el gas que importa México es de Texas… No hay ningún otro país que nos surta gas”.

En el mismo sentido, Miriam Grunstein, fundadora de Brilliant Energy Consulting, explicó que México importa grandes volúmenes diariamente.

“Nosotros importamos alrededor de 7.5 billones de pies cúbicos diarios, entonces, si hubiera una crisis energética en Estados Unidos por estar bloqueado el Estrecho de Ormuz, entonces eso sí tendría un impacto directo en nuestros mercados”.

La demanda de gas en México supera la producción nacional

Datos del sector energético muestran que la demanda nacional diaria de gas natural se ubica entre 8 mil 500 y 9 mil millones de pies cúbicos.

Sin embargo, la producción nacional no cubre ese nivel de consumo. Petróleos Mexicanos (Pemex) genera entre 3 mil y 4 mil millones de pies cúbicos, es decir, menos de la mitad de lo que necesita el país.

La socia de GMB Abogados, Doraluz Sotelo, explicó que esta diferencia obliga a México a depender de importaciones.

“El país está necesitando entre 8 mil 500, 9 mil millones de pies cúbicos diarios para atender sus necesidades… lo que pasa es que Pemex, como el mayor de nuestros productores, únicamente está alcanzando menos de la mitad”.

¿En qué se utiliza el gas natural en México?

El gas natural es clave para diversas actividades económicas en el país. Entre los principales usos se encuentran:

Generación de electricidad

Procesos industriales

Presión de campos petroleros de Pemex

Consumo en hogares

De acuerdo con Rosanety Barrios, el sector eléctrico es el mayor consumidor.

“Para generar electricidad, ese es el usuario más importante que hay; el segundo en importancia es el consumo de los industriales… el tercer usuario más importante de gas natural en México es Pemex”.

Estados Unidos suministra la mayor parte del gas que consume México

Especialistas coincidieron en que importar gas natural resulta más barato que producirlo en México, lo que ha incrementado la dependencia energética.

Doraluz Sotelo indicó que Estados Unidos suministra la gran mayoría del combustible que utiliza el país.

“Estados Unidos es el que nos proporciona más del 70, 80, incluso hasta el 90%, dependiendo de los datos que uno consulte”.

Actualmente, el precio del gas natural ronda entre 3.5 y 4 dólares por metro cúbico, de acuerdo con estimaciones del sector.

¿Podría subir el precio del gas en México?

Analistas advierten que el riesgo es que se repita un escenario similar al que ocurrió tras la invasión de Rusia a Ucrania, cuando el mercado energético internacional registró fuertes aumentos de precios.

Si el conflicto en Oriente Medio provoca que países de Europa o Asia compitan por el gas estadounidense, los costos podrían aumentar.

Miriam Grunstein explicó que en ese escenario el combustible podría encarecerse y provocar escasez.

“Podría haber una enorme competencia y Estados Unidos podría decidir exportar gas a esos países a un costo muy alto… entonces la molécula en sí se volvería muy cara y podría haber una situación de escasez y de elevación de precios para nosotros”.

Según estimaciones de especialistas, el incremento podría ubicarse entre 20 y 25% si el escenario se complica.

Gobierno podría intervenir para evitar aumentos al consumidor

Ante un posible incremento, el Gobierno Federal tendría la posibilidad de intervenir para evitar un impacto mayor en los consumidores.

Doraluz Sotelo explicó que las autoridades podrían autorizar tarifas o negociar con permisionarios de gas natural para reducir el efecto en los hogares.

“Sí estaría en posibilidad del Gobierno Federal seguir autorizando estas tarifas y llegar a acuerdos con los propios permisionarios de gas natural para que la afectación pudiera ser la menor posible al consumidor”.

Falta de almacenamiento de gas revive debate de seguridad energética

El contexto actual también reavivó la discusión sobre la falta de infraestructura para almacenar gas natural en México, un tema que especialistas consideran de seguridad nacional.

Rosanety Barrios advirtió que la ausencia de reservas estratégicas representa un riesgo.

“No tenemos almacenamiento en México, eso es riesgoso”.

El impacto final dependerá de cuánto se prolongue el conflicto en Oriente Medio y de cómo evolucione el mercado internacional del gas.

