Por Navidad, este 25 de diciembre los bancos no darán servicio. Foto: Shutterstock

Los bancos, casas de bolsa y entidades financieras reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) suspenderán operaciones presenciales el 25 de diciembre de 2025, al tratarse de un día inhábil oficial dentro del calendario del sistema financiero mexicano. En contraste, el 24 de diciembre de 2025 sí está considerado como día hábil, aunque algunas instituciones podrán aplicar horarios especiales.

De acuerdo con el calendario de días inhábiles para 2025, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las disposiciones son de observancia obligatoria para las entidades sujetas a la supervisión de la CNBV. El objetivo es brindar certeza tanto a los usuarios como a las instituciones sobre los días en los que se suspenden operaciones al público.

El 25 de diciembre es día inhábil oficial para bancos

El jueves 25 de diciembre de 2025 está incluido como día inhábil dentro del calendario oficial de la CNBV. Esto implica el cierre de sucursales bancarias y la suspensión de trámites presenciales, así como de operaciones financieras tradicionales que requieren un día hábil para su procesamiento.

Durante esta jornada no habrá atención en bancos, casas de bolsa, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) ni en entidades de ahorro y crédito popular reguladas. La suspensión aplica a nivel nacional y forma parte de los días de descanso obligatorios del sistema financiero.

La Asociación de Bancos de México (ABM) confirmó que las sucursales bancarias permanecerán cerradas ese día por tratarse de un feriado. No obstante, precisó que las sucursales ubicadas dentro de supermercados y almacenes comerciales podrán operar conforme a los horarios establecidos por dichos establecimientos.

El 24 de diciembre sí es día hábil bancario

A diferencia del 25, el miércoles 24 de diciembre de 2025 no figura como día inhábil en el calendario de la CNBV. Por lo tanto, los bancos sí brindarán servicio al público. Sin embargo, las autoridades financieras recomiendan a los usuarios consultar los avisos de cada institución, ya que algunas pueden implementar reducción de horarios o ajustes operativos por tratarse de la víspera de Navidad.

Durante esta fecha es común que las personas realicen depósitos, retiros o pagos pendientes, por lo que se sugiere acudir con anticipación para evitar contratiempos derivados de la alta demanda o de horarios limitados.

Impacto en pagos, transferencias y trámites

El cierre del 25 de diciembre puede afectar trámites presenciales, pagos bancarios y procesos que dependen de días hábiles, como compensaciones interbancarias. Aunque la banca digital suele mantenerse activa, algunas operaciones podrían reflejarse hasta el siguiente día hábil.

Con base en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, si la fecha límite de pago de una tarjeta de crédito, crédito o servicio coincide con un día inhábil, el pago podrá realizarse el siguiente día hábil, sin cargos ni penalizaciones. En este caso, la fecha se recorre al viernes 26 de diciembre de 2025, cuando los bancos reanudarán operaciones en su horario habitual.

Opciones disponibles durante el cierre bancario

A pesar del cierre de sucursales el 25 de diciembre, los usuarios cuentan con alternativas para realizar operaciones básicas:

Banca móvil y en línea , disponible los 365 días del año para pagos, consultas y transferencias vía SPEI

, disponible los 365 días del año para pagos, consultas y transferencias vía SPEI Cajeros automáticos , en operación las 24 horas

, en operación las 24 horas Corresponsales bancarios , como tiendas de conveniencia y supermercados

, como tiendas de conveniencia y supermercados Banca telefónica, habilitada de forma permanente

La ABM recordó que los clientes tienen acceso a más de 65 mil cajeros automáticos y alrededor de 60 mil corresponsales bancarios en todo el país, además de los canales digitales.

Calendario CNBV y planeación financiera

El calendario de días inhábiles de la CNBV 2025 busca ofrecer certeza sobre las fechas de suspensión de operaciones y permitir una mejor planeación de pagos, transferencias y compromisos financieros. En diciembre, la fecha clave es el 25, mientras que el 24 de diciembre se mantiene como día laboral para el sistema bancario, con posibles ajustes según cada institución.