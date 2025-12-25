Café fuera de casa te puede costar hasta 186 pesos al día, revela Profeco

GENERANDO AUDIO...

Tomar cafe fuera de casa representa un gasto hormiga. Foto: Cuartoscuro

Salir fuera de casa a hacer compras, reunirse con amigos, ir al cine o incluso salir a caminar puede llevar a gastos hormiga que pasan desapercibidos hasta que el impacto llega directo al bolsillo. Uno de los más comunes es el café preparado fuera de casa, un consumo que puede costarte hasta 186 pesos por ocasión, según un sondeo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

De acuerdo con el Sondeo sobre hábitos de compra y de consumo de café preparado fuera de casa, aplicado de manera presencial por personal de la dependencia, se identificó cuánto gastan las personas en este hábito cotidiano y a qué otros rubros podría destinarse ese dinero.

¿Cuántas personas compran café fuera de casa?

Según los resultados del sondeo, 27.9% de las personas encuestadas sí compra café preparado fuera de casa, mientras que el 72.1% dijo no hacerlo. Entre quienes sí lo consumen, la frecuencia varía:

26.4% lo compra una vez a la semana

16.5% lo hace dos o tres veces por semana

16.5% lo compra cada tercer día

15.7% lo consume a diario

¿Cuánto te cuesta un vaso de café?

El gasto por vaso de café preparado fuera de casa también es variable. Profeco detectó que:

43% paga entre 12 y 30 pesos

21.5% gasta de 31 a 51 pesos

15.7% paga de 52 a 72 pesos

9.9% desembolsa entre 73 y 93 pesos

7.4% paga de 94 a 114 pesos

El gasto sube si lo acompañas con algo más

El café rara vez llega solo. De acuerdo con el sondeo, quienes compran algo para acompañarlo suelen elegir:

38.8% pan dulce de panadería

38% no compra acompañamiento

16.5% torta o sándwich

11.6% galletas

6.6% pan dulce empaquetado

En estos casos, el gasto adicional puede ir desde 10 hasta 72 pesos, dependiendo del producto.

Si se suman ambos conceptos —café y acompañamiento—, Profeco señala que el gasto puede ir desde 22 pesos como mínimo hasta 186 pesos por ocasión, una cantidad que, repetida con frecuencia, puede afectar otros gastos del hogar.

¿Por qué no llevamos café desde casa?

Entre las principales razones para no preparar café en casa destacan:

57% dice que no tiene tiempo

9.9% lo compra por antojo o gusto

7.4% para que no se enfríe

7.4% para evitar que se derrame en el transporte

¿En qué podrías usar ese dinero?

Cuando se preguntó a las personas en qué destinarían ese gasto si dejaran de comprar café fuera de casa, las respuestas fueron claras:

65.3% lo usaría para alimentos

24% para pago de servicios

16% para ahorro

16% para transporte

Café en casa y uso de vasos desechables

El sondeo también reveló que 64.7% compra y consume café en casa, principalmente adquirido en tiendas de autoservicio. En contraste, 76% de quienes compran café fuera de casa lo reciben en vasos desechables, mientras que solo 24% lleva termo o vaso reutilizable.

