Bancos y Sheinbaum impulsarán pagos digitales para casetas y gasolinas

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Bancos y Sheinbaum impulsan pagos digitales

El sector bancario mexicano se sumó a la estrategia para contener el precio de las gasolinas, afectado por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Durante la 89 Convención Bancaria en Cancún, la Asociación de Bancos de México (ABM) planteó medidas para reducir costos en pagos con tarjeta.

En el mismo evento, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso avanzar hacia la digitalización obligatoria de pagos en casetas y gasolineras. La iniciativa busca reducir el uso de efectivo y facilitar transacciones en todo el país.

El presidente de la ABM, Emilio Romano, propuso eliminar temporalmente la tasa de intercambio que pagan las gasolineras por pagos con tarjeta. La medida busca que esa reducción se refleje en menores costos para los consumidores.

Además, el sector bancario pidió compromiso de los gasolineros para adoptar pagos digitales inmediatos, como códigos electrónicos. La intención es aumentar el uso de estos métodos y generar beneficios directos al cliente.

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El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, anunció que el sector bancario propuso eliminar temporalmente la tasa de intercambio en pagos con tarjeta en gasolineras. El objetivo es que esta medida se refleje en una reducción equivalente en las comisiones a comercios y, en consecuencia, beneficie directamente a los clientes.

Además, los bancos plantearon impulsar el uso de CoDi como medio de pago inmediato en estaciones de servicio. Para ello, buscarán acuerdos con el sector gasolinero y trabajarán con el gobierno para fomentar el uso de pagos digitales, con la expectativa de aumentar su adopción en el país.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que su administración busca avanzar en la digitalización de pagos, incluyendo hacer obligatorio el uso de medios digitales en gasolineras y casetas. Indicó que esta estrategia se desarrollará en coordinación con la banca durante este año.

En línea con este objetivo, el Banco de México presentó una consulta pública para reformar el funcionamiento de plataformas como SPEI y CoDi, con el fin de facilitar su uso y promover que más personas utilicen estas herramientas.

La gobernadora Victoria Rodríguez Ceja explicó que se busca hacer los envíos más rápidos, intuitivos y fáciles desde el celular, incentivando así la reducción del uso de efectivo.

Banca ampliará crédito a MiPymes hasta 45% del PIB

El sector también se comprometió a incrementar el financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes). Actualmente representa el 38% del PIB, con una meta de llegar al 45%.

Autoridades de Hacienda destacaron que el acceso al crédito es clave para el crecimiento económico y la generación de empleos en el país.

Inician negociaciones del T-MEC: “gran noticia”

Finalmente, Sheinbaum confirmó el inicio de las negociaciones del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá.

La mandataria aseguró que, pese al entorno global, el arranque del diálogo es una “gran noticia” y llamó a mantener una postura positiva ante el proceso.

La estrategia conjunta entre banca y gobierno continuará en los próximos meses con foco en digitalización, crédito y estabilidad económica.

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