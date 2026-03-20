Así funcionan las afores: claves para entender el ahorro para el retiro de los trabajadores

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Afores. Foto: Getty Shutterstock

Aunque forman parte de la vida laboral de millones de trabajadores, las Administradoras de Fondos para el Retiro, mejor conocidas como Afores, siguen siendo un concepto poco claro para muchos, pues aún hay quienes desconocen qué son y cómo funcionan, ya que entenderlo puede marcar la diferencia entre una pensión limitada o un mejor futuro financiero.

¿Qué son y cómo funcionan las Afores?

Las Afores son entidades financieras encargadas de gestionar el ahorro para el retiro de los trabajadores. Su principal función es administrar, invertir y resguardar las aportaciones provenientes de tres fuentes a la cuenta individual de cada empleado.

Los recursos provienen de:

Empleador (empresa en la que se labora)

Empleado (una parte del salario)

Gobierno (contribución adicional)

El empleador realiza la mayor parte de las aportaciones, mientras que el empleado aporta un porcentaje de su salario y el Gobierno complementa con una contribución adicional.

Además de las aportaciones obligatorias, los trabajadores pueden realizar depósitos voluntarios para incrementar el monto acumulado en su cuenta individual.

Cada Afore se divide en cuatro subcuentas:

Retiro, Vejez y Cesantía Aportaciones voluntarias Vivienda Aportaciones adicionales o complementarias

Las administradoras invierten los recursos de los trabajadores con el objetivo de generar rendimientos. Estas inversiones se realizan a través de fondos especializados conocidos como Siefores.

Las inversiones pueden incluir:

Bonos gubernamentales

Acciones

Proyectos de infraestructura

Otros instrumentos financieros

El rendimiento generado depende del comportamiento de los mercados financieros y del tipo de fondo en el que se invierten los recursos.

El objetivo de estas inversiones es generar rendimientos a lo largo del tiempo. Las estrategias de inversión varían según la edad del trabajador:

Los más jóvenes suelen estar en fondos con mayor diversificación

Quienes están cerca del retiro se ubican en esquemas con menor exposición a riesgos

El funcionamiento y operaciones de las administradoras están reguladas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Consulta de Afores

Los trabajadores pueden consultar en qué Afore se encuentran registrados. Las opciones son:

Por teléfono: llama sin costo a SARTEL, al 55 1328-5000

Por Internet: ingresando al portal AforeWeb, ingresando a la sección Localiza tu AFORE

A través de la App AforeMóvil

Es importante precisar que para realizar la consulta se deberá tener a la mano el Número de Seguridad Social (NSS) del IMSS, si se cotiza para este instituto, o la Clave Única de Registro de Población (CURP), si se cotiza para el ISSSTE.

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