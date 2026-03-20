Economía de México crece 1.2% en febrero; servicios avanzan e industria retrocede

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Actividad económica en México crece, según Inegi. Foto: Getty Images

La actividad económica México, el crecimiento económico febrero 2026 y el Inegi IOAE reportaron un avance anual de 1.2% durante febrero, de acuerdo con cifras preliminares difundidas el viernes 20 de marzo de 2026 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) .

El organismo informó que, en comparación mensual, la economía habría registrado un incremento de 0.1%, según el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), que anticipa el comportamiento del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE).

El IOAE permite conocer estimaciones econométricas sobre la evolución de la economía con cinco semanas de anticipación respecto a la publicación oficial del IGAE.

Actividad económica México: crecimiento anual de 1.2% en febrero

El Inegi IOAE estimó que el IGAE creció 1.2% anual en febrero de 2026, en comparación con el mismo mes de 2025.

Por sectores, los resultados muestran comportamientos diferenciados:

Actividades terciarias (servicios): aumento de 1.9% anual

aumento de Actividades secundarias (industria): caída de 1.9% anual

Las estimaciones consideran intervalos de confianza al 95% y corresponden a cifras desestacionalizadas.

Para enero de 2026, el IOAE reportó un crecimiento anual de 1.9%, lo que muestra una variación en el ritmo de crecimiento entre ambos meses.

Crecimiento económico febrero 2026: avance mensual de 0.1%

En términos mensuales, la actividad económica México habría crecido 0.1% en febrero, de acuerdo con el IOAE.

El desglose por tipo de actividad muestra:

Actividades terciarias: incremento de 0.2% mensual

incremento de Actividades secundarias: sin variación (0.0%)

En enero de 2026, el indicador había registrado una contracción mensual de -0.2%, lo que implica un cambio en la tendencia para el segundo mes del año.

Inegi IOAE: niveles del IGAE en febrero de 2026

El Inegi IOAE también reportó los niveles estimados del índice base 2018=100 para febrero de 2026:

IGAE general: 106.0 puntos

106.0 puntos Actividades secundarias: 100.2 puntos

100.2 puntos Actividades terciarias: 108.5 puntos

Estos datos reflejan el comportamiento diferenciado entre sectores, con mayor nivel en servicios frente a la industria.

Qué es el IOAE y cómo anticipa el crecimiento económico

El Inegi IOAE es un indicador que permite contar con estimaciones oportunas sobre la evolución del IGAE, considerado una referencia mensual del Producto Interno Bruto (PIB).

Entre sus características se encuentran:

Utiliza modelos econométricos

Se publica tres semanas después del mes de referencia

Anticipa resultados cinco semanas antes del IGAE

Integra información de actividades secundarias y terciarias

Finalmente, vale recordar que las estimaciones del IOAE se elaboran de manera independiente a sus componentes y aprovechan la relación estadística con otras variables económicas disponibles de forma más inmediata.

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