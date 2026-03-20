Qué tan seguro es pagar con tarjeta en gasolineras y casetas; estos son los riesgos

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Foto: Getty Images.

De cara a la implementación de pagos digitales obligatorios en gasolineras y casetas de México, te decimos qué tan seguros son estos métodos y algunas recomendaciones para evitar fraudes.

El pasado 19 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el cobro digital será obligatorio en gasolineras y casetas de autopistas federales, eliminando así el pago en efectivo. La mandataria aseguró que esa medida se aplicará en este 2026, aunque no precisó una fecha exacta.

En ese contexto, cabe preguntarse qué tan seguro son los pagos virtuales en gasolineras y casetas de cobro. Te explicamos qué dicen las autoridades al respecto.

¿Qué tan seguro son los pagos digitales en compras inmediatas?

Las autoridades no tienen información directa sobre qué tan riesgoso es el pago digital en gasolineras o casetas de peajes.

No obstante, Condusef destaca que los pagos en Terminal de Punto de Venta (TPV), donde se realizan gran parte de los pagos con tarjeta de crédito o débito en tiendas o puntos físicos, son seguros por el sistema bancario que los respalda, lo que alimenta la confianza del consumidor.

Sin embargo, existen factores externos que podrían derivar en algún fraude o robo contra el usuario. Por ello, Condusef emitió las siguientes recomendaciones al usar una TPV o cajero automático:

Tapar el teclado con una mano al momento de teclear el NIP

No usar la tarjeta en lugares de “dudosa reputación”

Verifica que no haya “elementos extraños” en las terminales de cobro

No perder de vista la tarjeta de crédito o débito en alguna transacción

Evita pasar más de dos veces la tarjeta en la termina, a menos que haya sido rechazada o el sistema permaneciera fuera de línea

Ante un error en transacción, solicita una nota de crédito o cancelación de cargo mediante la TPV

Además, puedes reportar cualquier irregularidad a tu banco de forma inmediata, toda vez que la Condusef recibe quejas contra los establecimientos.

Fraude por “toque fantasma”

Los métodos de cobro a distancia permiten realizar pagos en la aplicación del banco o con el lector físico de la tarjeta, sin un contacto con la terminal.

El “toque fantasma ” no ocurre en la terminal bancaria, sino a través de dispositivos especializados que interceptan, transmiten e imitan la señal de tu dispositivo de compra.

Cuando detectan la señal, los delincuentes extraen el efectivo de tu tarjeta de débito o realizan compras. Para ello, aplican dos modos operandi.

Fraude presencial

El delincuente se acerca discretamente a su víctima Usa un teléfono modificado o lector NFC portátil Captura el token o señal NFC de la tarjeta y la retransmite para hacer un cargo

Fraude remoto

Los delincuentes usan aplicaciones maliciosas o ingeniería social para convencer a su víctima de instalar un software que capta la señal o el token de su tarjeta Reciben el código extraído por dicho software para usarlo en una terminal de compra

¿Cómo prevenir el fraude por “toque fantasma”?

Usa carteras, fundas o tarjeteros RFID / NFC que bloquean la señal inalámbrica

Desactiva el NFC cuando no lo uses desde la app de tu banco o configuración de tu celular

Evita el pago sin contacto en lugares muy concurridos

Activa notificaciones y alertas bancarias para reconocer algún cargo o movimiento bancario

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