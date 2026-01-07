Banxico publica los nuevos valores del dólar frente a otras monedas: así quedó el cierre de 2025
Este 7 de enero de 2026, el Banco de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de Estados Unidos, observada en los mercados internacionales, correspondiente a diciembre de 2025, información clave para efectos fiscales, operaciones comerciales, importaciones, exportaciones y declaraciones, ya que refleja las cotizaciones observadas en los mercados internacionales al cierre del año.
¿Para qué sirve la equivalencia de monedas publicada en el Diario Oficial de la Federación?
La equivalencia de monedas con el dólar se utiliza para:
- Cálculos fiscales conforme al artículo 20 del Código Fiscal de la Federación
- Operaciones de comercio exterior
- Conversión de divisas en declaraciones y registros contables
- Referencia oficial en trámites donde se requiere el tipo de cambio internacional
Banxico señala que las divisas incluidas corresponden a:
- Socios comerciales de México, tanto en exportaciones como en importaciones
- Divisas más operadas a nivel mundial
- Divisas que solicitaron expresamente su publicación en el DOF
Principales monedas y su equivalencia con el dólar (diciembre 2025)
A continuación, una tabla con algunas de las monedas más relevantes para México y el comercio internacional, según la publicación oficial:
|País / Región
|Moneda
|Equivalencia en dólares (USD)
|Estados Unidos
|Dólar
|1.00000
|Unión Monetaria Europea
|Euro
|1.17425
|Gran Bretaña
|Libra esterlina
|1.34475
|Canadá
|Dólar canadiense
|0.72950
|Japón
|Yen
|0.00638
|China
|Yuan continental
|0.14308
|China
|Yuan extracontinental
|0.14330
|Suiza
|Franco suizo
|1.26210
|Australia
|Dólar australiano
|0.66675
|Brasil
|Real
|0.18230
|Corea del Sur
|Won*
|0.69290
|India
|Rupia
|0.01113
|Rusia
|Rublo
|0.01264
|Kuwait
|Dinar kuwaití
|3.25160
* En algunos casos, el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas, conforme a la nota aclaratoria de Banxico.
Qué debes tomar en cuenta si usas estas equivalencias
- Los valores son oficiales y válidos para efectos fiscales
- Corresponden a diciembre de 2025
- No sustituyen el tipo de cambio FIX diario, pero sí aplican para referencias internacionales
- Son especialmente relevantes para cierres contables de fin de año
