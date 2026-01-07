GENERANDO AUDIO...

Dólar frente a otras monedas. Foto: Shutterstock

Este 7 de enero de 2026, el Banco de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de Estados Unidos, observada en los mercados internacionales, correspondiente a diciembre de 2025, información clave para efectos fiscales, operaciones comerciales, importaciones, exportaciones y declaraciones, ya que refleja las cotizaciones observadas en los mercados internacionales al cierre del año.

¿Para qué sirve la equivalencia de monedas publicada en el Diario Oficial de la Federación?

La equivalencia de monedas con el dólar se utiliza para:

Cálculos fiscales conforme al artículo 20 del Código Fiscal de la Federación

conforme al artículo 20 del Código Fiscal de la Federación Operaciones de comercio exterior

Conversión de divisas en declaraciones y registros contables

en declaraciones y registros contables Referencia oficial en trámites donde se requiere el tipo de cambio internacional

Banxico señala que las divisas incluidas corresponden a:

Socios comerciales de México , tanto en exportaciones como en importaciones

, tanto en exportaciones como en importaciones Divisas más operadas a nivel mundial

Divisas que solicitaron expresamente su publicación en el DOF

Principales monedas y su equivalencia con el dólar (diciembre 2025)

A continuación, una tabla con algunas de las monedas más relevantes para México y el comercio internacional, según la publicación oficial:

País / Región Moneda Equivalencia en dólares (USD) Estados Unidos Dólar 1.00000 Unión Monetaria Europea Euro 1.17425 Gran Bretaña Libra esterlina 1.34475 Canadá Dólar canadiense 0.72950 Japón Yen 0.00638 China Yuan continental 0.14308 China Yuan extracontinental 0.14330 Suiza Franco suizo 1.26210 Australia Dólar australiano 0.66675 Brasil Real 0.18230 Corea del Sur Won* 0.69290 India Rupia 0.01113 Rusia Rublo 0.01264 Kuwait Dinar kuwaití 3.25160

* En algunos casos, el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas, conforme a la nota aclaratoria de Banxico.

Qué debes tomar en cuenta si usas estas equivalencias

Los valores son oficiales y válidos para efectos fiscales

Corresponden a diciembre de 2025

No sustituyen el tipo de cambio FIX diario , pero sí aplican para referencias internacionales

, pero sí aplican para Son especialmente relevantes para cierres contables de fin de año

