México y Cuba: depósitos, barriles, tabaco y alcohol dominan el comercio
El comercio entre México y Cuba, en 2024, se centró en pocos productos, predominando los depósitos, barriles, tambores, bidones, recipientes de almacenaje similares y el tabaco.
De acuerdo con Data México, portal de la Secretaría de Economía, las principales exportaciones de México a Cuba en 2024 fueron de los siguientes productos:
- Depósitos
- Barriles
- Tambores
- Bidones
- Botes
- Cajas y recipientes similares, de aluminio (incluidos los envases tubulares, rígidos o flexibles), para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de capacidad inferior o igual a 300 litros, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo
- Tapones y tapas
- Cápsulas para botellas
- Libros, folletos e impresos
- Maíz
El valor de dichas exportaciones fue de 163 millones de dólares y las principales ciudades de salida rumbo a Cuba de estos productos fueron:
- Ciudad de México (77.7 millones de dólares en exportaciones)
- Yucatán (22.5 millones de dólares en exportaciones)
- Estado de México (16 millones de dólares en exportaciones)
En octubre de 2025, las preparaciones para alimentación animal dominaron las exportaciones (30.7%), con un valor de 1.91 millones de dólares.
Tabaco, el producto estrella de las importaciones
En lo que se refiere a las importaciones de México a Cuba, en 2024, estos fueron los productos que dominaron:
- Cigarros (puros, incluso despuntados)
- Cigarritos (puritos)
- Cigarrillos de tabaco o de sucedáneos del tabaco
- Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80%
- Medicamentos
El valor de dichas importaciones fue de 13.5 millones de dólares, de acuerdo con Data México, y las principales ciudades destino fueron:
- Ciudad de México (10.7 millones de dólares en importaciones)
- Estado de México (2.81 millones de dólares en importaciones)
- Jalisco (24 mil 500 dólares en importaciones)
En octubre del 2025, el alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80% dominó las importaciones (80%), con un valor de 344 mil dólares.
Remesas e inmigración entre México y Cuba
En lo que se refiere a remesas enviadas de un país a otro, en el tercer trimestre de 2025, tanto México, como Cuba, cerraron en ceros.
En 2020, año del último censo, se registraron 12 mil 671 inmigrantes desde Cuba en México: 40.6% mujeres y 59.4% hombres.
Los estados que concentraron mayor número de inmigrantes provenientes de Cuba fueron: Chihuahua (2 mil 94 personas), Tamaulipas (1,406 personas) y Quintana Roo (1,360 personas).
Cifras del 2025
Data México detalla que en 2025, la participación de Cuba en las exportaciones de México se mantuvo igual que el año anterior: 0.12%.
En lo que se refiere a la participación de Cuba en las importaciones de México, también se mantuvo en el mismo nivel que el año anterior: 0.0023%.
El balance comercial neto entre ambas naciones, que corresponde a la diferencia de exportaciones e importaciones entre ambos países, fue de 659 millones de dólares, lo que representa un monto menor a los 719 millones de dólares de 2024.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.