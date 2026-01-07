México y Cuba: depósitos, barriles, tabaco y alcohol dominan el comercio

GENERANDO AUDIO...

México y Cuba. Fotos: Cuartoscuro / AFP

El comercio entre México y Cuba, en 2024, se centró en pocos productos, predominando los depósitos, barriles, tambores, bidones, recipientes de almacenaje similares y el tabaco.

De acuerdo con Data México, portal de la Secretaría de Economía, las principales exportaciones de México a Cuba en 2024 fueron de los siguientes productos:

Depósitos

Barriles

Tambores

Bidones

Botes

Cajas y recipientes similares, de aluminio (incluidos los envases tubulares, rígidos o flexibles), para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de capacidad inferior o igual a 300 litros, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo

Tapones y tapas

Cápsulas para botellas

Libros, folletos e impresos

Maíz

Imagen: Data México

El valor de dichas exportaciones fue de 163 millones de dólares y las principales ciudades de salida rumbo a Cuba de estos productos fueron:

Ciudad de México (77.7 millones de dólares en exportaciones)

Yucatán (22.5 millones de dólares en exportaciones)

Estado de México (16 millones de dólares en exportaciones)

En octubre de 2025, las preparaciones para alimentación animal dominaron las exportaciones (30.7%), con un valor de 1.91 millones de dólares.

Imagen: Data México

Tabaco, el producto estrella de las importaciones

En lo que se refiere a las importaciones de México a Cuba, en 2024, estos fueron los productos que dominaron:

Cigarros (puros, incluso despuntados)

Cigarritos (puritos)

Cigarrillos de tabaco o de sucedáneos del tabaco

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80%

Medicamentos

Imagen: Data México

El valor de dichas importaciones fue de 13.5 millones de dólares, de acuerdo con Data México, y las principales ciudades destino fueron:

Ciudad de México (10.7 millones de dólares en importaciones)

Estado de México (2.81 millones de dólares en importaciones)

Jalisco (24 mil 500 dólares en importaciones)

En octubre del 2025, el alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80% dominó las importaciones (80%), con un valor de 344 mil dólares.

Imagen: Data México

Remesas e inmigración entre México y Cuba

En lo que se refiere a remesas enviadas de un país a otro, en el tercer trimestre de 2025, tanto México, como Cuba, cerraron en ceros.

En 2020, año del último censo, se registraron 12 mil 671 inmigrantes desde Cuba en México: 40.6% mujeres y 59.4% hombres.

Los estados que concentraron mayor número de inmigrantes provenientes de Cuba fueron: Chihuahua (2 mil 94 personas), Tamaulipas (1,406 personas) y Quintana Roo (1,360 personas).

Cifras del 2025

Data México detalla que en 2025, la participación de Cuba en las exportaciones de México se mantuvo igual que el año anterior: 0.12%.

En lo que se refiere a la participación de Cuba en las importaciones de México, también se mantuvo en el mismo nivel que el año anterior: 0.0023%.

El balance comercial neto entre ambas naciones, que corresponde a la diferencia de exportaciones e importaciones entre ambos países, fue de 659 millones de dólares, lo que representa un monto menor a los 719 millones de dólares de 2024.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.