Foto: Reuters

El consejo de administración del gigante del entretenimiento y las noticias Warner Bros Discovery (WBD) rechazó por unanimidad la oferta mejorada de su competidor Paramount y reafirmó su preferencia por la propuesta de Netflix, según un comunicado publicado el miércoles.

El consejo “determinó de manera unánime que la oferta pública de adquisición de Paramount Skydance (…) no responde a los intereses de WBD y sus accionistas”, señaló la compañía al considerar que la propuesta sigue siendo inferior al acuerdo de fusión previsto con Netflix “en varios puntos clave”.

Paramount no informó el monto de su oferta de adquisición, pero modificó algunos parámetros, entre estos la inclusión de una garantía personal de 40 mil 400 millones de dólares del magnate Larry Ellison, padre del dueño de Paramount.

