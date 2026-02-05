Buscan inversiones hasta debajo de las piedras; Ebrard ajusta monto a 406.8 mil mdd

GENERANDO AUDIO...

Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de México ajustó al alza el monto de inversiones en el país, al pasar de 367.9 mil millones de dólares a 406.8 mil millones, lo que representa un incremento de 10.57%, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, en el Museo Nacional de Antropología.

El ajuste se logró tras revisar proyectos no detectados previamente por la Secretaría de Economía y los comités estatales de promoción, sin que se trate de nuevas inversiones.

Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones

Durante el encuentro, Ebrard detalló que también se registró un aumento en el número de proyectos y empleos asociados a la inversión privada.

De acuerdo con cifras oficiales:

Inversión : pasa de 367.9 mil mdd a 406.8 mil mdd (+10.57%)

: pasa de a (+10.57%) Proyectos : pasa de 2,241 a 2,539 (+13.29%)

: pasa de a (+13.29%) Empleos: pasa de 1.46 millones a 1.63 millones (+11.64%)

“Al día de hoy tenemos 406 mil 800 millones de dólares de inversión, los proyectos subieron de dos mil 241 a dos mil 539 y los empleos que se van a generar aumentaron de un millón 460 mil a un millón 630 mil”. Marcelo Ebrard, Secretario de Economía

Sheinbaum garantiza certidumbre a empresarios

Durante el evento, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el país ofrece certidumbre para la inversión privada, tanto nacional como extranjera, y reiteró que el gobierno federal busca fortalecer la colaboración con el sector empresarial.

“Siempre que hay inversión pública pues se potencia con la inversión privada y esa es la invitación que hacemos hoy. México tiene certidumbre, puedo asegurárselos, el gobierno quiere que haya inversiones, estamos buscando inversión privada, nacional y extranjera”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Gobierno reconoce necesidad de inversión privada

La coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico, Altagracia Gómez, reconoció que el crecimiento económico del país requiere del apoyo directo del sector privado.

“Necesitamos de sus manos, sus mentes, sus empresas, su visión y lo mejor de su corazón para que este gran proyecto llegue lejos y llegue a todos”. Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico

Financiamiento por hasta 120 mil mdp

Como parte de los acuerdos, Nacional Financiera (Nafin) y Bancomext habilitarán herramientas de financiamiento junto con la banca comercial, con un potencial de hasta 120 mil millones de pesos.

El director de ambas instituciones, Roberto Lazzeri Montaño, explicó que el acceso al crédito impulsa la inversión, la producción y la generación de empleo.

“Una empresa con crédito invierte siete veces más, produce cinco veces más y genera cuatro veces más empleo que una empresa sin financiamiento. Por cada peso de garantía movilizamos siete pesos en crédito a través de la banca de desarrollo”. Roberto Lazzeri Montaño, Director de Nafin y Bancomext

