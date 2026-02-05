Fuga en ducto de Pemex provoca incendio y evacuaciones en Rosarito; no hay lesionados

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

Una fuga en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) provocó un incendio en la zona de Real de Rosarito, en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California, lo que obligó a la evacuación preventiva de decenas de familias y al cierre de un amplio perímetro de seguridad.

La emergencia fue atendida por Bomberos de Playas de Rosarito y Tijuana, Protección Civil municipal y estatal, Cruz Roja y personal de Pemex, así como elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Autoridades confirmaron que el incendio fue controlado y que no se reportan personas lesionadas.

“Fue una fuga y un incendio de un ducto de Pemex, que afortunadamente ya está controlado, ya no hay riesgo alguno”

José Luis Rosas / subdirector de Protección Civil de Playas de Rosarito

Para los vecinos, el momento fue de miedo e incertidumbre. Algunos se encontraban en sus viviendas cuando inició la emergencia y tuvieron que salir de manera inmediata.

“Pasan diciendo que nos retiremos de aquí porque esa zona es peligrosa ahorita, no más estamos buscando los documentos para retirarnos”

José / vecino

Otros habitantes regresaron de sus trabajos al enterarse de lo ocurrido, aun cuando los accesos estaban cerrados.

“- Estaba en el trabajo cuando me avisaron. Tuve que pedir permiso ahorita, tuve que venir a ver a mi esposa más que nada.

– ¿Y ahorita qué es lo que están sacando de su casa?

– Los puros papeles, nada más, por prioridad los puros papeles”

César Amín / vecino

La cercanía del incendio con algunas viviendas generó escenas de tensión, especialmente para familias con menores de edad.

“No más escuché una explosión grande, salí a ver en la ventana, miré mucho fuego, me quedé en shock, me alisté rápido, me salí de mi casa, salí con mi hija y cuando salí no podía respirar, me estaba ahogando y no alcance a cerrar la puerta de mi casa, salí así y me metí a mi carro lo más rápido posible, y mi carro se estaba quemando, se le quemaron las micas”

Anónimo / vecino

Autoridades informaron que alrededor de 50 personas fueron evacuadas de la zona más cercana al punto de la fuga, además de un perímetro mayor de seguridad de aproximadamente un kilómetro.

El humo fue perceptible en distintas zonas de Rosarito y Tijuana, lo que obligó a escuelas y empresas a activar sus protocolos de Protección Civil.

“En la zona no tenemos lesionado alguno, ni el reporte de alguna persona que haya manifestado algún tipo de síntoma. Y en las zonas aledañas donde fue el humo, tampoco tenemos reportes de que haya alguna persona afectada. La manipulación de una válvula probablemente que haya sido ahí de alguna manera, originó una fuga y derivado de lo inflamable que es esta sustancia, se generó un incendio”

José Luis Rosas / subdirector de Protección Civil de Playas de Rosarito

Actualmente, personal de Pemex y de Protección Civil mantiene vigilancia en la zona para descartar riesgos adicionales y evitar que la emergencia pueda reactivarse.

Una vez que ha pasado la emergencia, se enfocarán los trabajos al tema pericial, determinar si realmente se trató de una situación relacionada con el huachicol o si fueron otras las razones que generaron este gran incendio.

