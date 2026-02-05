Jalisco ordena cubrebocas obligatorio en escuelas de 7 municipios por sarampión

GENERANDO AUDIO...

Jalisco ordena uso obligatorio de cubrebocas en escuelas. FOTO: Cuartoscuro

La Secretaría de Salud de Jalisco ordenó el uso obligatorio de cubrebocas en planteles escolares de varios municipios del estado, como medida preventiva ante el aumento de casos de sarampión. La indicación fue emitida este 3 de febrero de 2026 y está dirigida a la Secretaría de Educación Jalisco.

La instrucción fue enviada mediante un oficio firmado por el secretario de Salud del estado, Héctor Raúl Pérez Gómez, y establece que el uso de cubrebocas será obligatorio para alumnado y personal educativo en zonas con mayor transmisión de la enfermedad.

El documento señala que la medida se basa en el análisis de la situación epidemiológica actual del sarampión en Jalisco, así como en el incremento de casos registrados en comunidades escolares, tanto en estudiantes como en trabajadores de los planteles.

Cubrebocas obligatorio en escuelas de Jalisco

La Secretaría de Salud Jalisco instruyó que el uso obligatorio de cubrebocas se aplique de forma inmediata, estricta y permanente en los planteles escolares ubicados en los municipios con mayor transmisión del sarampión.

Los municipios donde deberá implementarse la medida son:

San Pedro Tlaquepaque Tonalá Guadalajara Zapopan El Salto Tlajomulco de Zúñiga Ixtlahuacán de los Membrillos

De acuerdo con el oficio, la indicación se sustenta en los artículos 4 y 5 del Reglamento Interno de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, así como en las recomendaciones previas emitidas por la autoridad sanitaria estatal.

La dependencia solicitó a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco girar las instrucciones necesarias para que la medida sea aplicada en todos los planteles de los municipios señalados, sin excepción.

Medida será inicial por 30 días

El uso obligatorio de cubrebocas deberá observarse durante los próximos 30 días, periodo en el que se dará seguimiento a la evolución de la situación epidemiológica del sarampión en Jalisco.

La autoridad sanitaria no especifica sanciones, pero subraya que el cumplimiento debe ser estricto y permanente durante el periodo establecido.

La Secretaría de Salud del Estado reiteró que se trata de una acción preventiva, enfocada en reducir contagios dentro de las comunidades escolares, mientras se mantiene el monitoreo de casos en la entidad.

La medida entra en vigor de forma inmediata en los 7 municipios indicados.

