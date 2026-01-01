BYD rompe récord mundial de ventas de autos eléctricos en 2025

GENERANDO AUDIO...

El fabricante chino BYD alcanzó un récord histórico de ventas de autos eléctricos en 2025, al colocar 2.26 millones de unidades a nivel global, una cifra sin precedentes que consolida su liderazgo en el mercado de la movilidad eléctrica.

La información fue dada a conocer por la propia compañía a través de un comunicado dirigido a la Bolsa de Hong Kong, donde cotiza, y marca un punto de inflexión en la competencia directa con Tesla, hasta ahora el referente mundial del sector.

BYD se acerca a superar a Tesla en ventas anuales

Con este resultado, BYD quedó en posición de superar por primera vez a Tesla en ventas anuales de vehículos eléctricos. Hasta septiembre de 2025, la empresa estadounidense había reportado la comercialización de 1.22 millones de unidades, mientras que sus cifras finales se darán a conocer en los próximos días.

En 2024, Tesla logró mantener el liderazgo por un margen mínimo, al vender 1.79 millones de vehículos, frente a los 1.76 millones de BYD, diferencia que ahora parece revertirse a favor de la firma china.

Dominio de BYD en el mercado chino y expansión internacional

Fundada en 1995 y con sede en Shenzhen, BYD comenzó como fabricante de baterías, pero hoy domina el mercado chino de vehículos eléctricos, el más grande del mundo. Además de autos completamente eléctricos, la empresa también produce vehículos híbridos, lo que ha ampliado su base de clientes.

En los últimos años, BYD aceleró su expansión internacional, con presencia creciente en Asia, Europa y América Latina, aunque enfrenta aranceles elevados en Estados Unidos, al igual que otros fabricantes chinos del sector.

Un año clave para la industria de autos eléctricos

El récord alcanzado por BYD refleja el crecimiento sostenido de la industria de vehículos eléctricos, impulsada por políticas ambientales, innovación tecnológica y una mayor demanda de alternativas a los motores de combustión.

Con estas cifras, BYD se posiciona como el principal referente global del sector, en un momento clave para la transición energética y la competencia entre las grandes potencias automotrices del mundo.