Inegi revela los tipos de cáncer más letales en México

¿Cuáles son los tipos de cáncer más mortales en México? | Foto: Shutterstock

México cuenta con una tasa de 73.1 muertes por tumores malignos por cada 100 mil personas hasta 2024, según dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a propósito del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora cada 4 de febrero.

A través de un comunicado de prensa, el instituto mexicano también precisó cuáles son los tipos de cáncer más mortales entre los mexicanos, destacando el impacto de la leucemia en jóvenes, así como la letalidad del cáncer de mama en mujeres mayores y la mortalidad del cáncer de próstata en hombres mayores.

Los tipos de cáncer más mortales entre los mexicanos

Los diferentes tipos de leucemia son la principal causa de muerte por cáncer entre hombres y mujeres de 0 a 19 años, así como en mujeres de 20 a 29 años, según los datos del Inegi.

Por otro lado, el cáncer de mama es el tipo de tumor que más defunciones provoca entre mujeres de entre 30 y 59 años, así como en mujeres de 60 años o más.

Cabe destacar que, entre los hombres de 30 a 59 años, el cáncer más letal es el de colon, mientras que en hombres mayores de 60 años, el cáncer más mortal es el de próstata, de acuerdo con la institución mexicana.

Mujeres

De 0 a 19 años Leucemias: 1.9 Tumor maligno del encéfalo: 0.5 Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares: 0.4 Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos: 0.2



De 20 a 29 años Leucemias: 2.1 Tumor maligno del cuello del útero: 0.9 Tumor maligno de la mama: 0.7 Tumor maligno del ovario: 0.5



De 30 a 59 años Tumor maligno de la mama: 15.3 Tumor maligno del cuello del útero: 9.9 Tumor maligno del ovario: 5.8 Tumor maligno del estómago: 4.1



60 años y más Tumor maligno de la mama: 51.9 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas: 33.3 Tumor maligno del colon: 28.1 Tumor maligno del páncreas: 26.6



Hombres

De 0 a 19 años Leucemias: 2.4 Tumor maligno del encéfalo: 0.6 Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares: 0.4 Tumor maligno del testículo: 0.3



De 20 a 29 años Tumor maligno del testículo: 3.4 Leucemias: 3.1 Tumor maligno de estómago: 0.6 Linfoma no Hodgkin: 0.5



De 30 a 59 años Tumor maligno del colon: 4.8 Tumor maligno del estómago: 4.5 Tumor maligno del páncreas: 3.1 Leucemias: 2.9



60 años y más Tumor maligno de la próstata: 97.9 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón: 40.9 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas: 38.3 Tumor maligno del colon: 35.7



Cabe destacar que, en 2024, se reportaron 57 mil 19 egresos hospitalarios en establecimientos particulares de salud por tumores malignos; 57.9 % correspondió a mujeres y 42.1 %, a hombres.

¿Cuáles son los estados con más muertes por cáncer en México?

La media nacional en México de defunciones por tumores malignos es de 73.1 personas por cada 100 mil habitantes. 17 estados de la República Mexicana tienen tasas por encima de la media mexicana:

Chihuahua: 90.1 Baja California Sur: 88.8 Baja California: 86.9 Colima: 84.5 Sonora: 83.6 Campeche: 80.7 Quintana Roo: 80.7 Chiapas: 78.6 Coahuila: 78.2 Aguascalientes: 78.1 Ciudad de México: 77.6 Nuevo León: 77.6 Jalisco: 76.6 Sinaloa: 74.4 Zacatecas: 74.4 Tamaulipas: 73.9 Morelos: 73.6

Fuente: Inegi

De esta manera, Chihuahua es el estado del país con la tasa más alta de defunciones por cáncer, seguido por Baja California Sur, Baja California, Colima, Sonora, Campeche y Quintana Roo, con tasas superiores a 80 personas por cada 100 mil.

Por el contrario, 15 entidades tienen tasas de mortalidad por debajo de la media nacional, es decir, con tasas menores a las 73.1 personas por cada 100 mil habitantes.

Estos son los estados de la República Mexicana con las tasas de letalidad por tumores malignos más bajas, con corte a 2024, según el Inegi:

Guerrero: 50.7 Durango: 63.6 Tlaxcala: 63.9 Hidalgo: 66.2 Oaxaca: 66.5 San Luis Potosí: 67.4 Tabasco: 69.0 Puebla: 69.5 Yucatán: 69.7 México: 70.0 Michoacán: 70.2 Veracruz: 70.8 Guanajuato: 71.3 Nayarit: 72.9 Querétaro: 73.0

Fuente: Inegi

Guerrero es el estado con menor cantidad de defunciones por tumores malignos, seguido por Durango, Tlaxcala e Hidalgo, según la información brindada por el Inegi.

