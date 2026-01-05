GENERANDO AUDIO...

Caen precios del petróleo tras captura de Maduro. Foto: Cuartoscuro / Ilustrativa

Los precios del petróleo cayeron alrededor de 1% en los mercados internacionales, luego de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela durante un operativo de fuerzas de seguridad de Estados Unidos, hecho que generó incertidumbre política.

Precios del petróleo reaccionan tras captura de Maduro

En las primeras operaciones en Asia, el crudo Brent bajó 0.63%, para cotizarse en 60.37 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) retrocedió 0.70%, hasta los 56.92 dólares por barril, de acuerdo con reportes del mercado energético.

Analistas señalaron que el movimiento refleja la percepción de que, pese al impacto político del arresto de Maduro, no hay cambios inmediatos en el suministro mundial de crudo.

“La situación del mercado mundial del petróleo sigue sin cambios, con precios presionados por un exceso de oferta”. Rob Thummel, Tortoise Capital Management

Estados Unidos y el futuro del petróleo venezolano

El sábado, el presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos dirigirá a Venezuela durante un periodo de transición, y adelantó que empresas estadounidenses serán alentadas a explotar el petróleo venezolano, uno de los más abundantes del mundo.

Estas declaraciones aumentaron la atención de los mercados sobre el papel que podría jugar Venezuela en el sector energético global, aunque por ahora los inversionistas se mantienen cautelosos.

De acuerdo con Kyle Rodda, analista del bróker Capital.com, en el corto plazo la inestabilidad en Venezuela podría generar temores de interrupciones en el suministro, lo que eventualmente podría impulsar los precios del crudo.

Venezuela: grandes reservas, baja producción

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con 303 mil 221 millones de barriles, según datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de la cual es miembro.

Sin embargo, su producción petrolera es limitada. Antes del reciente aumento de tensiones con Washington, el país producía alrededor de un millón de barriles diarios, muy por debajo del máximo de 3.5 millones alcanzado durante el gobierno de Hugo Chávez entre 1999 y 2013.

Por ahora, los mercados energéticos siguen atentos a la evolución política en Venezuela y a cualquier señal que pueda alterar el flujo de petróleo en los próximos días.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.