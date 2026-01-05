GENERANDO AUDIO...

Guillermo del Toro en ceremonia, pese a muerte de su hermano | Foto: AFP

Guillermo del Toro, cineasta mexicano, se hizo presente este sábado en los Premios de Cine Palm Springs 2026, en donde anunció la muerte de su hermano esta misma semana, razón por la que tendría que ausentarse de algunos eventos en esta temporada de premios.

Cabe destacar que el tapatío no acudió este domingo a los Critics Choice Awards a pesar de sus múltiples nominaciones por “Frankenstein“, cuya mesa fue ocupada por miembros del casting como Jacob Elordi y Mia Goth. No precisó las razones exactas de su ausencia.

El emotivo mensaje de Guillermo del Toro por la muerte de su hermano

Guillermo del Toro anunció con un mensaje emotivo el fallecimiento de su hermano durante la ceremonia de los Premios de Cine de Palm Springs el sábado, donde fue homenajeado, según The Hollywood Reporter.

“Hace tres días perdí a mi hermano mayor, pero estoy aquí, y estoy aquí porque la película habla de una condición puramente humana; esto se demuestra en la fase final de la película, que dice que el corazón puede romperse y, aun así, la vida continúa. Incluso un corazón roto bombea sangre y te mantiene vivo”. Guillermo del Toro

“Mi hermano y yo interpretamos a Victor y a la criatura en muchos momentos de nuestras vidas”, dijo en referencia a los dos personajes principales de “Frankenstein“.

El cineasta de Jalisco también señaló que se dio cita en la entrega de premios por su familia, aunque adelantó que se ausentará de algunas entregas de premios de la temporada debido a su pérdida.

Del Toro no brindó mayores detalles sobre el nombre de su hermano ni la causa de su muerte.

“Puede que me ausente de algunas ceremonias esta temporada de premios, pero no de esta. Estoy aquí porque esto es familia”, señaló.

Guillermo del Toro complementó su emotivo discurso señalando a sus actores con el siguiente mensaje: “La vida te regala una familia en el camino”.

Más detalles del discurso de Guillermo del Toro

El director estuvo presente para recibir el Premio Visionario en el evento anual repleto de estrellas, estuvo acompañado en el escenario por los actores de “Frankenstein”: Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth.

El mexicano habló de su película: “He llegado a creer que todos nacemos con una o dos canciones para cantar. Eso es todo, y las repetimos una y otra vez hasta que las interpretamos correctamente. Y ‘Frankenstein‘ era la canción que nací para cantar”.

Del Toro le contó al público en el Centro de Convenciones de Palm Springs cómo abordó la icónica historia, “centrándola en la paternidad y el perdón, porque creo que todos deseamos ser perdonados y perdonar”.

El mexicano se ausenta en los Critics Choice Awards

Diego Luna y Eugenio Derbez fueron los mexicanos que robaron cámara en la alfombra de los Critics Choice Awards; sin embargo, Guillermo del Toro fue uno de los grandes ausentes de la tarde.

Cuando la transmisión global del evento apuntó a la mesa de “Frankenstein“, el cineasta no se encontraba en su asiento, a pesar de esta nominado en las categorías de Mejor Director y Mejor Guion Adaptado.

Más allá de su discurso en Palm Springs, el tapatío no dio a conocer que faltaría este domingo; asimismo, no ha dado explicaciones en redes sociales.

