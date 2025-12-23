Multas de Profeco suben en 2026: sanciones alcanzan hasta 12.7 millones de pesos

| 15:44 | Alejandro Villa | UnoTV | México
costos de multas de Profeco
Profeco dio a conocer nuevos costos de multas en 2026. Foto: Cuartoscuro

Las multas que puede imponer la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a proveedores y empresas por incumplir la Ley Federal de Protección al Consumidor cambiarán a partir de 2026, con sanciones que van desde poco más de 380 pesos hasta un tope de 12 millones 782 mil 949.06 pesos, de acuerdo con lo publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

El acuerdo fue emitido por el Procurador Federal del Consumidor y tiene como objetivo actualizar, por inflación, los montos de las operaciones y multas previstas en diversos artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

En 2025, las multas fueron de 366 pesos y hasta 12 millones 315 mil pesos, este año se incrementaron 3.8%

Límite de operaciones para presentar quejas

Para 2026, el monto máximo de las operaciones que permite a ciertos consumidores presentar quejas o reclamaciones ante la Profeco, conforme a los artículos 99 y 117 de la ley, se actualiza a 760 mil 889.82 pesos.

Nuevos montos de multas para 2026

El acuerdo establece los siguientes rangos y cantidades actualizadas, según lo publicado en el DOF:

  • Artículo 25, fracción I: multas con un mínimo de 380.44 pesos y un máximo de 38 mil 44.47 pesos
  • Artículo 25, fracción IV: multa fija de 15 mil 217.79 pesos
  • Artículo 126: sanciones de 380.44 pesos hasta 1 millón 217 mil 423.72 pesos
  • Artículo 127: multas que van de 760.89 pesos a 2 millones 434 mil 847.42 pesos
  • Artículo 128: sanciones desde 1 mil 093.02 pesos hasta 4 millones 274 mil 960.73 pesos
  • Artículo 128 Bis: multas con un mínimo de 228 mil 266.96 pesos y un máximo de 6 millones 391 mil 474.56 pesos
  • Artículo 133: cuando por un mismo hecho u omisión se cometan varias infracciones, el monto total de la sanción no deberá rebasar 12 millones 782 mil 949.06 pesos

Vigencia y reglas de redondeo

Las actualizaciones estarán vigentes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026. Para el pago de las multas, el acuerdo señala que las cantidades con fracciones de 1 a 50 centavos se ajustarán a la unidad inmediata anterior, mientras que las de 51 a 99 centavos se ajustarán a la unidad inmediata superior.

El acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y, conforme a su artículo transitorio único, entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Te recomendamos:

Infonavit simplifica créditos: así funciona el nuevo modelo T100

Negocios

Infonavit simplifica créditos: así funciona el nuevo modelo T100

Tips financieros para el 2026

Negocios

Tips financieros para el 2026

Pago del 25 de diciembre: cuánto deben pagarte si trabajas en Navidad según la LFT

Negocios

Pago del 25 de diciembre: cuánto deben pagarte si trabajas en Navidad según la LFT

Buen Fin 2025 superó la meta de los 200 mil mdp en ventas, mientras sorteo del SAT premió 321 mil operaciones

Negocios

Buen Fin 2025 superó la meta de los 200 mil mdp en ventas, mientras sorteo del SAT premió 321 mil operaciones

Etiquetas: