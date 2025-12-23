Multas de Profeco suben en 2026: sanciones alcanzan hasta 12.7 millones de pesos

GENERANDO AUDIO...

Las multas que puede imponer la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a proveedores y empresas por incumplir la Ley Federal de Protección al Consumidor cambiarán a partir de 2026, con sanciones que van desde poco más de 380 pesos hasta un tope de 12 millones 782 mil 949.06 pesos, de acuerdo con lo publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

El acuerdo fue emitido por el Procurador Federal del Consumidor y tiene como objetivo actualizar, por inflación, los montos de las operaciones y multas previstas en diversos artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

En 2025, las multas fueron de 366 pesos y hasta 12 millones 315 mil pesos, este año se incrementaron 3.8%

Límite de operaciones para presentar quejas

Para 2026, el monto máximo de las operaciones que permite a ciertos consumidores presentar quejas o reclamaciones ante la Profeco, conforme a los artículos 99 y 117 de la ley, se actualiza a 760 mil 889.82 pesos.

Nuevos montos de multas para 2026

El acuerdo establece los siguientes rangos y cantidades actualizadas, según lo publicado en el DOF:

Artículo 25, fracción I: multas con un mínimo de 380.44 pesos y un máximo de 38 mil 44.47 pesos

multas con un mínimo de y un máximo de Artículo 25, fracción IV: multa fija de 15 mil 217.79 pesos

multa fija de Artículo 126: sanciones de 380.44 pesos hasta 1 millón 217 mil 423.72 pesos

sanciones de hasta Artículo 127: multas que van de 760.89 pesos a 2 millones 434 mil 847.42 pesos

multas que van de a Artículo 128: sanciones desde 1 mil 093.02 pesos hasta 4 millones 274 mil 960.73 pesos

sanciones desde hasta Artículo 128 Bis: multas con un mínimo de 228 mil 266.96 pesos y un máximo de 6 millones 391 mil 474.56 pesos

multas con un mínimo de y un máximo de Artículo 133: cuando por un mismo hecho u omisión se cometan varias infracciones, el monto total de la sanción no deberá rebasar 12 millones 782 mil 949.06 pesos

Vigencia y reglas de redondeo

Las actualizaciones estarán vigentes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026. Para el pago de las multas, el acuerdo señala que las cantidades con fracciones de 1 a 50 centavos se ajustarán a la unidad inmediata anterior, mientras que las de 51 a 99 centavos se ajustarán a la unidad inmediata superior.

El acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y, conforme a su artículo transitorio único, entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026.

