Choferes de carga deberán recibir aumento salarial en 2026; checa cuánto
Los choferes de transporte de carga deberán recibir un aumento de salario que supere los 10 mil pesos mensuales a partir del 2026, según la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).
La dependencia actualizó la tabla de salarios mínimos que deben recibir las personas dedicadas a profesiones, oficios y trabajos especiales, que implican algún riesgo o conocimiento especializado.
La Conasami fija un salario que va de 321.26 a 383.25 pesos diarios en la mayoría del país para distintos oficios. En cambio, será de 440.87 pesos diarios en la Zona Límite de la Frontera Norte.
Dentro de eso, destacan los choferes, agrupados en tres clasificaciones. Los acomodadores de automóviles de estacionamiento deben tener un salario en casi todo el país de 341.42 pesos diarios. Equivale a un monto de 10 mil 242.60 pesos mensuales.
En cambio, los choferes de camión de carga en general deben percibir durante el 2026 un salario de 370.90 pesos diarios. Equivalen a 11 mil 127.00 pesos mensuales.
A su vez, los choferes de camioneta de carga en general tendrán un sueldo de 360.39 pesos diarios. Es decir, 10 mil 811.70 pesos mensuales.
¿Cuánto deben ganar otros oficios en 2026?
A continuación, te dejamos el salario de otros oficios ajustados para el 2026:
- Albañil: 363.44 pesos = 10 mil 903.20 pesos mensuales
- Cajero de máquina registradora: 326.84 pesos = 9 mil 805.20 pesos
- Camarero: 320.32 pesos = 9 mil 609.60 pesos
- Carpintero de obra negra: 363.44 pesos = 10 mil 903.20 pesos
- Carnicero o tablajero: 341.42 pesos = 10 mil 242.60 pesos
- En fabricación de muebles: 357.45 pesos = 10 mil 723.50 pesos
- Constructor de edificios y casas habitación: 339.20 pesos = 10 mil 176.00 pesos
- Costurero en confección de ropa en talleres: 326.38 pesos = 9 mil 791.40 pesos
- En confección de ropa en trabajo a casa: 334.94 pesos = 10 mil 048.20 pesos
- Chofer acomodador de autos: 341.42 pesos = 10 mil 242.60 pesos
- De camión de carga en general: 370.90 pesos = 11 mil 127.00 pesos
- Chofer de camioneta de carga en general: 360.39 pesos = 10 mil 811.70 pesos
- Dependiente de ferretería: 338.38 pesos = 10 mil 151.40 pesos
- Dependiente de farmacia: 321.26 pesos = 9 mil 637.80 pesos
- Electricista instalador o reparador de instalaciones: 356.19 pesos = 10 mil 685.70 pesos
- Electricista automotriz: 356.19 pesos = 10 mil 685.70 pesos
Otros oficios
- Herrero: 351.59 pesos = 10 mil 547.70 pesos
- Hojalatero: 357.45 pesos = 10 mil 723.50 pesos
- Jornalero: 356.16 pesos = 10 mil 684.80 pesos
- Pintor de autos: 351.59 pesos = 10 mil 547.70 pesos
- De casas o construcciones: 349.22 pesos = 10 mil 476.60 pesos
- Preparador de bebidas: 333.52 pesos = 10 mil 005.60 pesos
- Peluquero: 341.42 pesos = 10 mil 242.60 pesos
- Plomero: 349.84 pesos = 10 mil 495.20 pesos
- Mecánico: 375.35 pesos = 11 mil 260.50 pesos
- Reparador de aparatos eléctricos para hogar: 345.36 pesos = 10 mil 360.80 pesos
- Repostero: 363.44 pesos = 10 mil 903.20 pesos
- Secretario auxiliar: 374.60 pesos = 11 mil 238.00 pesos
- Soldador: 359.63 pesos = 10 mil 788.90 pesos
- Tapicero de autos y muebles: 346.67 pesos = 10 mil 400.10 pesos
- Trabajador del hogar: 342.47 pesos = 10 mil 274.10 pesos
- Trabajador social: 405.82 pesos = 12 mil 174.60 pesos
- Vendedor de piso de aparatos domésticos: 334.94 pesos = 10 mil 048.20 pesos
- Velador: 326.38 pesos = 9 mil 791.40 pesos
- Zapatero: 330.31 pesos = 9 mil 909.30 pesos
Las personas interesadas pueden consultar la tabla salarial de forma directa en este enlace.
Aumento al salario mínimo
De forma general, el salario mínimo incrementará para el 2026. En la mayoría del país, el aumento es del 13%. Queda en un monto de 315.04% pesos por día.
En cambio, sube un 5% en la Zona Libre de la Frontera Norte, ya que aumenta 440.87 pesos diarios.
Sin embargo, este incremento solo aplica para las personas que ganan el salario mínimo. Por ello, quedan fuera las y los trabajadores que tienen estos tipos de salario:
- Salario mínimo general
- Salario mínimo profesional
- Salario independiente