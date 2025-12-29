GENERANDO AUDIO...

Los choferes de transporte de carga deberán recibir un aumento de salario que supere los 10 mil pesos mensuales a partir del 2026, según la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).

La dependencia actualizó la tabla de salarios mínimos que deben recibir las personas dedicadas a profesiones, oficios y trabajos especiales, que implican algún riesgo o conocimiento especializado.

La Conasami fija un salario que va de 321.26 a 383.25 pesos diarios en la mayoría del país para distintos oficios. En cambio, será de 440.87 pesos diarios en la Zona Límite de la Frontera Norte.

Dentro de eso, destacan los choferes, agrupados en tres clasificaciones. Los acomodadores de automóviles de estacionamiento deben tener un salario en casi todo el país de 341.42 pesos diarios. Equivale a un monto de 10 mil 242.60 pesos mensuales.

En cambio, los choferes de camión de carga en general deben percibir durante el 2026 un salario de 370.90 pesos diarios. Equivalen a 11 mil 127.00 pesos mensuales.

A su vez, los choferes de camioneta de carga en general tendrán un sueldo de 360.39 pesos diarios. Es decir, 10 mil 811.70 pesos mensuales.

¿Cuánto deben ganar otros oficios en 2026?

A continuación, te dejamos el salario de otros oficios ajustados para el 2026:

Albañil : 363.44 pesos = 10 mil 903.20 pesos mensuales

: 363.44 pesos = 10 mil 903.20 pesos mensuales Cajero de máquina registradora : 326.84 pesos = 9 mil 805.20 pesos

: 326.84 pesos = 9 mil 805.20 pesos Camarero : 320.32 pesos = 9 mil 609.60 pesos

: 320.32 pesos = 9 mil 609.60 pesos Carpintero de obra negra : 363.44 pesos = 10 mil 903.20 pesos

: 363.44 pesos = 10 mil 903.20 pesos Carnicero o tablajero : 341.42 pesos = 10 mil 242.60 pesos

: 341.42 pesos = 10 mil 242.60 pesos En fabricación de muebles : 357.45 pesos = 10 mil 723.50 pesos

: 357.45 pesos = 10 mil 723.50 pesos Constructor de edificios y casas habitación : 339.20 pesos = 10 mil 176.00 pesos

: 339.20 pesos = 10 mil 176.00 pesos Costurero en confección de ropa en talleres : 326.38 pesos = 9 mil 791.40 pesos

: 326.38 pesos = 9 mil 791.40 pesos En confección de ropa en trabajo a casa : 334.94 pesos = 10 mil 048.20 pesos

: 334.94 pesos = 10 mil 048.20 pesos Chofer acomodador de autos : 341.42 pesos = 10 mil 242.60 pesos

: 341.42 pesos = 10 mil 242.60 pesos De camión de carga en general : 370.90 pesos = 11 mil 127.00 pesos

: 370.90 pesos = 11 mil 127.00 pesos Chofer de camioneta de carga en general : 360.39 pesos = 10 mil 811.70 pesos

: 360.39 pesos = 10 mil 811.70 pesos Dependiente de ferretería : 338.38 pesos = 10 mil 151.40 pesos

: 338.38 pesos = 10 mil 151.40 pesos Dependiente de farmacia : 321.26 pesos = 9 mil 637.80 pesos

: 321.26 pesos = 9 mil 637.80 pesos Electricista instalador o reparador de instalaciones : 356.19 pesos = 10 mil 685.70 pesos

: 356.19 pesos = 10 mil 685.70 pesos Electricista automotriz: 356.19 pesos = 10 mil 685.70 pesos

Otros oficios

Herrero : 351.59 pesos = 10 mil 547.70 pesos

: 351.59 pesos = 10 mil 547.70 pesos Hojalatero : 357.45 pesos = 10 mil 723.50 pesos

: 357.45 pesos = 10 mil 723.50 pesos Jornalero : 356.16 pesos = 10 mil 684.80 pesos

: 356.16 pesos = 10 mil 684.80 pesos Pintor de autos : 351.59 pesos = 10 mil 547.70 pesos

: 351.59 pesos = 10 mil 547.70 pesos De casas o construcciones : 349.22 pesos = 10 mil 476.60 pesos

: 349.22 pesos = 10 mil 476.60 pesos Preparador de bebidas : 333.52 pesos = 10 mil 005.60 pesos

: 333.52 pesos = 10 mil 005.60 pesos Peluquero : 341.42 pesos = 10 mil 242.60 pesos

: 341.42 pesos = 10 mil 242.60 pesos Plomero : 349.84 pesos = 10 mil 495.20 pesos

: 349.84 pesos = 10 mil 495.20 pesos Mecánico : 375.35 pesos = 11 mil 260.50 pesos

: 375.35 pesos = 11 mil 260.50 pesos Reparador de aparatos eléctricos para hogar : 345.36 pesos = 10 mil 360.80 pesos

: 345.36 pesos = 10 mil 360.80 pesos Repostero : 363.44 pesos = 10 mil 903.20 pesos

: 363.44 pesos = 10 mil 903.20 pesos Secretario auxiliar : 374.60 pesos = 11 mil 238.00 pesos

: 374.60 pesos = 11 mil 238.00 pesos Soldador : 359.63 pesos = 10 mil 788.90 pesos

: 359.63 pesos = 10 mil 788.90 pesos Tapicero de autos y muebles : 346.67 pesos = 10 mil 400.10 pesos

: 346.67 pesos = 10 mil 400.10 pesos Trabajador del hogar : 342.47 pesos = 10 mil 274.10 pesos

: 342.47 pesos = 10 mil 274.10 pesos Trabajador social : 405.82 pesos = 12 mil 174.60 pesos

: 405.82 pesos = 12 mil 174.60 pesos Vendedor de piso de aparatos domésticos : 334.94 pesos = 10 mil 048.20 pesos

: 334.94 pesos = 10 mil 048.20 pesos Velador : 326.38 pesos = 9 mil 791.40 pesos

: 326.38 pesos = 9 mil 791.40 pesos Zapatero: 330.31 pesos = 9 mil 909.30 pesos

Las personas interesadas pueden consultar la tabla salarial de forma directa en este enlace.

Aumento al salario mínimo

De forma general, el salario mínimo incrementará para el 2026. En la mayoría del país, el aumento es del 13%. Queda en un monto de 315.04% pesos por día.

En cambio, sube un 5% en la Zona Libre de la Frontera Norte, ya que aumenta 440.87 pesos diarios.

Sin embargo, este incremento solo aplica para las personas que ganan el salario mínimo. Por ello, quedan fuera las y los trabajadores que tienen estos tipos de salario:

Salario mínimo general

Salario mínimo profesional

Salario independiente

