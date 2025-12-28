Profeco explica cómo consultar el Buró Comercial antes de comprar

GENERANDO AUDIO...

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, compartió en redes sociales un método para que las personas puedan consultar el Buró Comercial de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y conocer el comportamiento de las empresas antes de realizar una compra.

La información fue difundida a través de un mensaje en la red social X, donde explicó cómo revisar si un proveedor tiene quejas registradas y cuál ha sido su atención a los consumidores.

¿Qué es el Buró Comercial de Profeco?

El Buró Comercial es una plataforma digital de Profeco que permite consultar información sobre proveedores de bienes y servicios en México.

En este sitio se puede conocer:

Número de quejas recibidas

Estado de las quejas

Principales motivos de reclamación

El objetivo es que las personas puedan tomar decisiones de compra informadas y seguras.

Periodo de información disponible

En el Buró Comercial es posible consultar el comportamiento de los proveedores en un periodo que va del 1 de enero de 2019 al 30 de noviembre de 2025, lo que permite observar su historial comercial reciente.

Casos de telecomunicaciones

Profeco aclaró que, para conocer información relacionada con proveedores del sector de telecomunicaciones, las personas deben presentar su queja directamente al correo electrónico:

quejastelecomunicaciones@profeco.gob.mx

¿Cómo buscar un proveedor en el Buró Comercial?

Para realizar una búsqueda correcta, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda:

Escribir el nombre comercial o razón social del proveedor

del proveedor No usar acentos, comas, abreviaturas o signos especiales

También se puede buscar únicamente por el giro del negocio

Verificar que el nombre coincida con el que aparece en facturas, recibos, correos electrónicos o páginas oficiales

Esto ayuda a obtener resultados más precisos y confiables.

