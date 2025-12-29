Solo 3 documentos: así puedes obtener doble nacionalidad en México en solo un día
Si naciste en el extranjero, obtener la doble nacionalidad en México es ahora un proceso mucho más ágil. Gracias a la simplificación administrativa impulsada por la Agencia de Transformación Digital, el trámite pasó de solicitar siete requisitos a solo tres documentos, reduciendo los tiempos de espera de forma importante.
Para iniciar el proceso de doble nacionalidad, los interesados solo deben presentar:
- Acta de nacimiento extranjera.
- Documento de identidad mexicana.
- Identificación oficial vigente.
Reducción de tiempos: ahora la respuesta es inmediata
Uno de los cambios más significativos es la eficiencia en el servicio. Mientras que antes el tiempo de respuesta era de aproximadamente 15 días hábiles, ahora la resolución es inmediata. Al presentar tu documentación completa, el proceso se agiliza para que obtengas tu reconocimiento de nacionalidad el mismo día.
¿Cómo agendar una cita?
Si te encuentras en el extranjero o en territorio nacional y deseas formalizar tu situación migratoria, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha habilitado su portal oficial para gestionar turnos.
- Ingresa al portal de citas: citas.sre.gob.mx
- Selecciona el trámite de nacionalidad.
- Elige la oficina o consulado más cercano.
