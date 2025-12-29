GENERANDO AUDIO...

Los aranceles van del 5% al 50%. Foto: Cuartoscuro.

Los nuevos aranceles a productos provenientes de países con los que México no tiene tratado de comercio -entre ellos China- entrarán en vigor a partir del 1 de enero del 2026. Impactarán principalmente a ropa, artículos de limpieza y piezas de autos.

Este 29 de diciembre, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto sobre las fracciones arancelarias aprobadas en la Ley de Los Impuestos Generales de Importación y Exportación.

A partir del 1 de enero de 2026, entrarán en vigor los nuevos aranceles que van del 5% al 50% a artículos provenientes de países con los que México no tiene un tratado de comercio. De forma específica, las piezas automotrices tienen aranceles del 25% al 50%. Los costos aplicarán por litro, kilo o pieza, dependiendo del producto.

Aranceles más altos en productos para 2026

Piezas de receptores de radio para auto (25% al 50%, dependiendo de la pieza)

Loncheras y cantinfloras (35%)

Bombonas, botellas, frascos y artículos similares (35%)

Estampados (35%)

Vidrio (35%)

Aceros (35%)

Tubos (35%)

Puertas (35%)

Muebles de metal (35%)

Ropas de cama (35%)

Artículos de oficina y escolares (30%)

Dentífricos (30%)

Estatuillas y demás artículos de adorno (30%)

Ventiladores de uso doméstico (30%)

Aranceles que más impactan a la gente

Artículos de higiene y tocados (35%)

Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y similares (35%)

Ropa para hombre, mujer y niño (35%)

Calzado (35%)

Chapas y clavos (35%)

Inflables, rompecabezas y juguetes en general (30%)

Shampoo (25%)

Lentes o reflectores para faros de autos (25%)

Horno de microondas (25%)

Muebles de plástico, bambú, ratán y demás (25%)

Defensas completas de auto (25%)

Puedes consultar la lista completa de los productos que tendrán un aumento de aranceles para 2026 en el siguiente enlace.

Es importante resaltar que estos aranceles no aplican sobre el precio final del producto. Más bien, se suman al Valor de Aduana de cada uno de estos productos.

Los nuevos aranceles provocarán que las y los mexicanos paguen más por productos que sean de origen asiático o de países con los que México no tenga un tratado de comercio.

