CNBV revoca autorización a Lehman Brothers Inc. en México; ya no podrá operar

Lehman Brothers Inc. Foto: Getty Images

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó la autorización otorgada a Lehman Brothers, Inc., Oficina de Representación en México, para continuar operando como oficina de representación de una entidad financiera del exterior, de acuerdo con un oficio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF); la resolución fue emitida en Ciudad de México el 23 de diciembre de 2025.

Según el documento oficial, la autoridad determinó que se actualizó la causal de revocación prevista en el artículo 159 de la Ley del Mercado de Valores, en relación con la Regla Décima Quinta de las Reglas de Oficinas de Representación de Entidades Financieras del Exterior.

¿Qué implica la revocación?

Con la resolución, Lehman Brothers Inc., Oficina de Representación en México, queda imposibilitada para realizar actividades a partir de la fecha de notificación.

La CNBV señaló que, tras el análisis del expediente y al no haberse desvirtuado la presunción de revocación durante el procedimiento, la causal quedó debidamente acreditada.

Facultades de la CNBV

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), está facultada para:

Autorizar la constitución y operación de oficinas de representación de entidades financieras del exterior.

Supervisar y regular entidades del sistema financiero mexicano.

Acordar la revocación de autorizaciones cuando se actualicen causales previstas en la ley.

La decisión fue adoptada por la Junta de Gobierno de la CNBV en sesión ordinaria celebrada el 12 de diciembre de 2025.

Resolución oficial

El oficio establece que la revocación se fundamenta en la Ley del Mercado de Valores y en la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

El documento fue firmado en suplencia por el Vicepresidente Jurídico de la CNBV, Lic. Ángel Salvador Vargas Mitre.

Con esta resolución, la oficina de representación de Lehman Brothers en México pierde formalmente la autorización para organizarse y operar en el país bajo esa figura.

