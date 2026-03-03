Declaración anual del ISR: cuándo y cómo presentarla si eres persona física

GENERANDO AUDIO...

Cuando presentar tu declaración anual si eres persona física. Cuartoscuro

La declaración anual personas físicas 2026, el plazo del SAT abril 2026 y el reporte del ISR 2025 deben realizarse del 1 al 30 de abril de 2026, de acuerdo con el calendario fiscal vigente.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó el 16 de febrero que el plazo para que las personas morales presenten su Declaración Anual 2025 concluye el 31 de marzo de 2026. Sin embargo, para personas físicas el periodo es distinto.

Cuándo presentar la declaración anual personas físicas 2026

Según el portal oficial del SAT, las personas físicas deben presentar su declaración anual del ISR durante el mes de abril del año siguiente al ejercicio fiscal que corresponden los ingresos.

Esto significa que los ingresos obtenidos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 deberán declararse entre el 1 y el 30 de abril de 2026.

Durante marzo, la obligación aplica únicamente para personas morales, que son entidades jurídicas constituidas por una o más personas físicas con un fin colectivo, ya sea comercial o civil.

Quiénes están obligados a presentar declaración anual ante el SAT

No todas las personas físicas deben presentar declaración anual, pero en general están obligadas quienes:

Obtuvieron ingresos por salarios superiores a 400 mil pesos anuales

Trabajaron para dos o más patrones en el mismo año

Percibieron ingresos por honorarios

Obtuvieron ingresos por arrendamiento

Realizaron actividad empresarial

Se encuentren en otros supuestos previstos en la legislación fiscal

El SAT establece que si la declaración no se presenta dentro del plazo, pueden aplicarse multas y recargos.

En algunos casos, el trámite puede generar saldo a favor, lo que permite solicitar la devolución de impuestos correspondientes.

Cómo presentar la declaración anual personas físicas 2026

El trámite podrá realizarse a partir del 1 de abril de 2026 en el portal oficial del SAT con RFC y contraseña o con e.firma vigente.

Los pasos son:

Ingresar al portal del SAT Dirigirse al apartado “Declaraciones” Seleccionar “Presenta tu Declaración Anual de Personas Físicas” Revisar la información precargada por el sistema

El sistema suele incluir datos como:

Salarios

Facturas

Intereses

Deducciones personales

La persona contribuyente debe validar ingresos y retenciones y, en su caso, agregar deducciones personales como:

Gastos médicos

Colegiaturas

Intereses hipotecarios

Donativos

El sistema calcula automáticamente si existe impuesto a cargo o saldo a favor.

En caso de saldo a favor, se puede solicitar la devolución dentro del mismo portal en el apartado “Devoluciones y compensaciones”.

El SAT recomienda presentar la declaración dentro del plazo establecido para evitar sanciones y recargos, así como verificar cada año si existe obligación de declarar conforme al régimen fiscal y nivel de ingresos.

