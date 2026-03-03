Guerra en Irán dispara petróleo, pero gasolina magna no sube en México: esta es la razón

GENERANDO AUDIO...

El incremento mundial del petróleo por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán no derivará en un aumento inmediato del precio de la gasolina magna en México, debido a acuerdos gubernamentales, al IEPS y a las condiciones del país como minorista.

Los ataques de Estados Unidos e Israel derivaron en el cierre del estrecho de Ormuz, un importante canal por donde circula el petróleo. Además, el conflicto armado ha provocado incrementos en el barril de crudo desde el 28 de febrero.

Sin embargo, esta situación no afecta directamente a México, debido a varios mecanismos internos que frenan un aumento inmediato del precio de los combustibles, principalmente de la gasolina magna.

Durante la conferencia de prensa de este 3 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que el IEPS puede compensar el costo del combustible para evitar un aumento de gasolina.

“Si hoy subiera de más el petróleo, entonces entra el esquema de compensación por impuesto para que no suba la gasolina y diésel y afecte a las familias mexicanas”, subrayó.

Además, la mandataria resaltó que el Gobierno Federal tiene seguros que dan cobertura ante algún incremento.

Otros factores en México que impiden un aumento en precio de gasolina magna

Además, Industry & Energy Magazine señala otros factores que impiden un incremento inmediato del combustible por la guerra en Irán.

Una de las razones que frenan un aumento es el acuerdo de precio máximo establecido en México para la gasolina regular, tipo magna.

Dicho compromiso voluntario de gasolineros fija un techo de 24 pesos por litro. Lo formalizó el Gobierno Federal desde el 2025.

Según la revista especializada, dicho instrumento funciona como un ancla política y comercial que reduce la probabilidad de un traslado inmediato y homogéneo en estaciones que tienen el acuerdo.

Por otra parte, los impuestos del IEPS e IVA permiten amortizar el precio de los combustibles ante algún incremento.

Cuando cambian las circunstancias económicas, la Secretaría de Hacienda puede ajustar cada semana los estímulos del IEPS, como indicó Claudia Sheinbaum. Lo anterior, permite amortiguar los picos en el precio del combustible a corto plazo.

Además, el combustible no puede aumentar en México por la logística e inventarios. Industry & Energy Magazine destacó que el precio al público no se reescribe de forma instantánea por los inventarios en terminales, contratos de suministro, tiempos de transporte, márgenes comerciales y una cadena de formación de precio que se mueve en días, mas no en horas.

Los mecanismos de contención ya mencionados provocan que los cambios de precios no se registren en México de forma inmediata, sino con rezago.

La situación en Medio Oriente

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán derivó en el cierre del estrecho de Ormuz, donde circula el 20% del petróleo mundial.

Antes del cierre formal, distintas empresas emitieron restricciones para frenar la circulación de buques por el estrecho. Incluso, las aseguradoras aumentaron sus tarifas para cubrir dichas naves, indicó la agencia AFP.

El pasado 2 de marzo, el precio del petróleo Brent y West Texas Intermediate (WTI) se disparó en un 14% y 20%, respectivamente.

Además, especialistas pronosticaron que los precios podrían subir hasta en 100 dólares por barrio, debido al nuevo conflicto bélico.

