Precios del crudo repuntan por nueva guerra; Hacienda activaría estímulos al IEPS para contener las gasolinas

La nueva guerra en Medio Oriente disparó los precios internacionales del petróleo. El bloqueo de Irán al Estrecho de Ormuz es crítico.

“Ahorita el punto más importante es ¿qué tanto se están alejando los buques del Estrecho de Ormuz donde pasa cerca de 20 millones de barriles diarios de petróleo y otros productos refinados”

Gonzalo Monroy / director general de GMEC

Una cuarta parte del comercio marítimo del oro negro, y hasta 20 por ciento del mercado de gas natural. Apenas el viernes, el Brent estaba en casi 73 dólares el barril, este lunes rebasó los 78 dólares. El West Texas saltó de 66 a 72 dólares.

“Amanecimos, en el caso de la mezcla mexicana, a poco más de 65 dólares, así estábamos el viernes, hoy estamos a poco más de 72”

Gonzalo Monroy / director general de GMEC

A corto plazo, México podría verse beneficiado con este aumento. Sobre los combustibles refinados, es importante recordar que el país importa entre el 60 y 70 por ciento de la gasolina que consume.

En cuanto el gas natural, importamos 70 por ciento de lo que el país requiere. Estados Unidos nos abastece ambos energéticos y hoy, dependemos de su estabilidad.

“Derivado de que tenemos a Estados Unidos muy cerca y que no ha tenido realmente una repercusión importante, las importaciones se va a mantener básicamente en los mismos niveles y volumen de tanto de precio como de volumen importado”

Gonzalo Monroy / director general de GMEC

“Creemos que en dado caso de que el precio internacional tanto de la gasolina como del diésel o en el caso del gas natural o de la turbosina tuvieran por ahí algún incremento porque este conflicto siguiera, fueran más días, siguiera escalando, viéramos más afectaciones pues también creemos que va haber una forma de contención para que el impacto no llegue al bolsillo de los usuarios, al menos no en el corto plazo”

Rolando Alamilla / director general de GMEC

Sí, en caso de los precios de las gasolinas suban drásticamente, la Secretaría de Hacienda podría intervenir a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

“En un caso de aumento de los precios internacionales, seguramente veríamos que el gobierno incrementa por ahí los estímulos fiscales”

Rolando Alamilla / director general de GMEC

