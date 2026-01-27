Condicionarte una factura a la entrega de tu Constancia de Situación Fiscal podría costarles hasta 122 mil pesos

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images/Ilustrativa

Si pides una factura, y te la condicionan con la entrega de tu Constancia de Situación Fiscal (CSF), el establecimiento podría hacerse acreedor a una cuantiosa multa, alertó el SAT, al recordar que esta no es un requisito obligatorio para la emisión de CFDIs.

Asimismo, tu empleador tampoco puede obligarte a entregar el documento para emitir tu pago, como ocurrió hace algunos años, cuando recién inició la emisión de la CSF.

¿De cuánto es la multa por exigir la Constancia de Situación Fiscal?

Según acotó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en un comunicado, en el artículo 83, fracción IX del Código Fiscal de la Federación (CFF), se considera infracción condicionar la emisión del CFDI a la entrega de la Cédula de Identificación Fiscal.

De igual forma, la institución destacó que dicha conducta puede castigarse con multas que van de 21 mil 420 a 122 mil 440 pesos.

Mientras que, de acuerdo con el SAT, los únicos requisitos que necesita cualquier emisor de facturas para emitir un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), son:

Clave de RFC

Nombre o razón social

Código postal

Régimen fiscal

Además de que estos pueden obtenerse fácilmente a través de la Cédula de Datos Fiscales, que también está disponible en línea a través de la página web del SAT.

A la par, el organismo de la Secretaría de Hacienda resaltó que los empleadores tampoco deben solicitar la CSF a sus trabajadores para el timbrado de nómina, ya que los datos pueden gestionarse mediante un caso de aclaración conforme a la ficha de trámite 44/CFF, relativa a la solicitud de datos en el RFC de asalariados.

Ello, pues recordó que la CSF contiene información relevante únicamente para el contribuyente, como actividades económicas, obligaciones y domicilio fiscal, por lo que no se requiere para emitir facturas, subrayando que esta no tiene vigencia y solo se actualiza cuando el contribuyente modifica su información en el RFC.

