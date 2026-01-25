Antes de empeñar, checa esto o podrías pagar de más

GENERANDO AUDIO...

En estos primeros meses de 2026, muchas personas buscarán empeñar algunos de sus objetos de valor para tener dinero y pagar algunas deudas que dejaron las fiestas decembrinas y otras más. Justo por esta razón, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) da algunos consejos para que no paguen de más o para este proceso sea totalmente seguro.

6 consejos que se deben tomar en cuenta antes de empeñar

La Profeco sabe que muchas personas buscan empeñar sus objetos de valor en esta época del año para pagar algunas deudas de diciembre o para cubrir nuevos gastos como pagos de servicios, colegiaturas, renovaciones de seguros, saldos de tarjetas de crédito y más.

Estos son algunos consejos que la procuraduría señala que se deben tomar en cuenta antes de hacerlo:

1- Verificar que los establecimiento cumplan con la ley

Lo primero que se debe hacer antes de empeñar, según la procuraduría, es verificar que los establecimientos donde se quiere dejar los objetos para obtener dinero, sí cumplan con la ley, específicamente con lo que se indica en la Ley Federal de Protección al Consumidor y la NOM-179- SCFI-2016, Servicios de mutuo con interés y garantía prendaria.

Pero también que cuenten con su inscripción en el Registro Público de Casas de Empeño de la Profeco.

“No todas están registradas y aquellas que no lo están suelen operar fuera del marco legal, sin ofrecer contratos de adhesión debidamente registrados ni brindar garantías de seguridad sobre los bienes empeñados”, agregan.

2- Leer a detalle cláusulas y otros elementos de los contratos

También la Profeco señala que es importante que antes de firmar cualquier contrato de empeño, se revisen a detalles las cláusulas, el porcentaje de intereses, los costos de almacenaje y también los plazos para cubrir el préstamo de dinero por los objetos entregados.

“Se debe tener presente que las casas de empeño pueden ser una alternativa útil y legal para enfrentar emergencias económicas, pero solo cuando se usan de manera informada y responsable. Tener consciencia de que no son una fuente de ingresos sostenida ni una solución mágica a los problemas financieros de enero, y que cada peso prestado tiene un costo“, explican.

3- Tomar en cuenta que se puede obtener saldo a favor si se vende la prenda

La Procuraduría recuerda a la gente que empeña que deben tomar en cuenta que si no pagan a tiempo, la prenda que se deja puede venderse.

Sin embargo, igual indican que si la casa de empeño obtiene más dinero del que se debía, entre el préstamo, intereses, almacenaje y costos de operación, ese excedente, demasía o remanente le pertenece a la persona que llevó a cabo el empeño.

Si se quiere recuperar ese dinero, tiene que revisarse el contrato, fijándose cuándo se comercializa la prenda, acudir a la casa de empeño con el contrato e identificación, y preguntar si el objeto ya se vendió y si se generó saldo a favor.

De ser así, explica la Profeco, la casa de empeño debe entregar la demasía en efectivo y debe estar a disposición del consumidor hasta por un año.

4- Verificar tasas de interés y otros elementos comparando casas de empeño

La Profeco indica que las personas igual deben verificar las tasas de interés, comisiones y el Costo Anual Total (CAT), de al menos tres establecimientos distintos.

“La educación financiera, comparar opciones y conocer los derechos de las personas consumidoras son las herramientas más efectivas para evitar que la cuesta de enero se convierta en una pendiente aún más empinada”, añaden.

5- No empeñar objetos con valor sentimental y conservar comprobantes

También la procuraduría recuerda que debe evitarse empeñar objetos de uso diario o con valor sentimental, ya que si se pierden, el daño será mayor que el beneficio económico.

Igualmente, piden conservar los comprobantes de pago, refrendo o liquidación, los cuales pueden ser de utilidad en caso de aclaraciones.

6- ¿Cómo presentar quejas de casas de empeño?

La Profeco dice que si se necesita presentar una queja por incumplimiento de contrato, pueden acudir a esta dependencia o hacerlo en línea a través de Concilianet y Conciliaexprés, con las empresas que se encuentran registradas.

Pero igual pueden recurrir a los siguientes canales de contacto: teléfono del consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722; correo electrónico denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx, asesoria@profeco.gob.mx, y redes sociales X @AtencionProfeco y @Profeco; Facebook /ProfecoOficial.

