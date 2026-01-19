¿Qué es la Constancia de Situación Fiscal, cuándo te la piden y cómo tramitarla?

GENERANDO AUDIO...

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emite un documento que resulta importante: se trata de la Constancia de Situación Fiscal que incluye datos fiscales básicos y puede obtenerse gratis, en línea o de forma presencial, y que sirve para comprobar que una persona está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

¿Qué es la Constancia de Situación Fiscal?

La Constancia de Situación Fiscal es un documento que emite el SAT y permite verificar que un contribuyente está registrado ante el Servicio de Administración Tributaria y que su información fiscal es correcta.

El documento que emite el SAT contiene:

Cédula de Identificación Fiscal (CIF) con código QR , RFC y nombre o denominación social.

con , RFC y nombre o denominación social. Lugar y fecha de emisión

Datos de identificación del contribuyente : RFC, CURP y nombre completo

: RFC, CURP y nombre completo Domicilio fiscal registrado

Régimen fiscal

¿Cómo obtener la Constancia de Situación Fiscal?

Las personas físicas pueden generar su Constancia de Situación Fiscal de cinco maneras oficiales:

1. En línea desde el SAT

Requisitos: Contraseña o e.firma

Ingresa a sat.gob.mx , sección Constancias

, sección Constancias Da clic en Generar Constancia y descárgala

2. Aplicación SAT Móvil

Requisitos: Contraseña

Descarga la app en Google Play o App Store

o Entra a Mi RFC y selecciona Constancia

3. SAT ID

Requisitos: Identificación oficial vigente

Accede a satid.sat.gob.mx

Elige la opción Constancia de Situación Fiscal con CIF

4. Oficina Virtual

Requisitos: Identificación oficial vigente

Agenda cita en citas.sat.gob.mx

Envía tu identificación y conéctate a la videollamada en la fecha indicada

5. Trámite presencial

Requisitos: Identificación oficial original o huella dactilar si tienes e.firma

o si tienes e.firma Acude sin cita a una oficina del SAT

El SAT recuerda que todos los trámites son gratuitos y recomienda no compartir datos personales para evitar fraudes.

¿Cuándo te piden la Constancia de Situación Fiscal?

Tramitar la Constancia de Situación Fiscal resulta importante, pues si bien el SAT deja claro que no es obligatoria la expedición de facturas o comprobantes de nómina, suele solicitarse para diversos trámites administrativos para corroborar la información.

