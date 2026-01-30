¿Cuánto cuesta celebra el Día de la Candelaria? Restaurante y calle frente a frente

GENERANDO AUDIO...

¿Cuánto cuesta celebrar el Día de la Candelaria? Foto: Rosalba Espejel

Celebrar el Día de la Candelaria el 2 de febrero implica cumplir la tradición de los tamales y el atole, pero el gasto puede variar, según el lugar donde se consuman.

Una comparación entre restaurantes y puestos callejeros permitió dimensionar cuánto dinero necesita una familia de cuatro personas para mantener esta costumbre en un escenario hipotético.

Precio de tamales y atole en restaurantes

En el caso de un restaurante, se tomó como referencia una familia de cuatro integrantes que consume dos tamales por persona, con un precio de 45 pesos cada uno, según el promedio.

En total, se compran ocho tamales, lo que representa un gasto de 360 pesos sólo en alimentos. A esto se suma un litro de atole, con un precio estimado de 90 pesos, suficiente para acompañar la comida familiar.

Con estos datos, el gasto total asciende a 450 pesos para celebrar el Día de la Candelaria en un establecimiento formal.

Este gasto puede ser mayor por otros conceptos, como propinas y, en algunos casos, ingredientes especiales o recetas gourmet, lo que incrementa el costo final.

En algunos restaurantes, el consumo por de tamales puede ser más costoso debido al tipo de establecimiento, la ubicación o la preparación de los platillos. Sin embargo, para este ejercicio se tomó como referencia un promedio de precios obtenido de distintos restaurantes, con el fin de estimar un gasto representativo y no el de opciones gourmet o de alta gama.

¿Cuánto se gasta en los puestos de la calle?

En contraste, los puestos de la calle de tamales y atole suelen ofrecer precios más accesibles.

Aunque los costos pueden variar según la zona y el tipo de tamal, el precio por pieza generalmente es menor al de un restaurante.

“El tamal normal lo tengo en 21, el oaxaqueño en 23 y con torta, el normal vale 26, y el oaxaqueño 29. El litro de atole lo tengo de a 50 pesos. Para una familia de cuatro personas, normalmente consumen un litro de atole y de 6 a 7 tamales por familia. Casi todo el año vendemos, pero el 2 de febrero es la mejor temporada”. Roberto René, jefe de tamales “K- chow”

En este caso, una familia de cuatro personas consume en promedio dos tamales por persona, es decir, ocho tamales por familia, además de un litro de atole. Con precios habituales en la vía pública, el gasto se calcula de la siguiente manera:

Tamal normal: 21 pesos por pieza

21 pesos por pieza Cantidad promedio: 8 tamales por familia

8 tamales por familia Costo total de tamales: 168 pesos

168 pesos Litro de atole: 50 pesos

En este escenario, el gasto total asciende a 218 pesos

En la vía pública, los consumidores suelen pagar únicamente por el producto, sin cargos adicionales por servicio. Esto permite que una familia pueda mantener la tradición con un gasto menor, especialmente cuando se compran varias piezas.

“El tamal de hoja de elote está en 20 y el oaxaqueño a 30 pesos. Los clientes se llevan más el tamal verde y el oaxaqueño de chile guajillo. También son populares las tortas con un precio de 24 pesos. Sin embargo, los tamales solitos para una familia de cuatro el precio sería de 80 pesos”.

Vianey Maldonado, vendedora de tamales

Además, muchos puestos venden tamales y atole por separado, lo que permite ajustar el consumo al presupuesto disponible.

“El precio del tamal de maíz es de 20 pesos y el oaxaqueño 25. El atole a 40 el litro, para una familia de cuatro se llevan 8 tamales y un litro de atole, piden más los de maíz. Cuando hace frío vendemos más, los favoritos son los verdes y los de dulce. El precio en nuestro negocio quedó estable, pero hace 2 años, se subieron 3 pesos”. Dalia Ayala, tamalera

Restaurante o calle: ¿qué conviene más?

La diferencia de precios refleja dos formas distintas de celebrar el Día de la Candelaria. Comer en restaurante ofrece comodidad y servicio, mientras que comprar en puestos callejeros representa una opción más económica y tradicional.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.