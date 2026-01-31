Casas a mitad de precio… ¿y a mitad de la verdad?

GENERANDO AUDIO...

Los remates bancarios suelen llamar la atención por sus precios bajos y la promesa de comprar una casa o departamento muy por debajo del valor comercial. Sin embargo, detrás de estas ofertas hay procesos largos, riesgos legales y posibles fraudes que no todos consideran antes de invertir.

De acuerdo con especialistas, este tipo de compra no es una opción rápida ni sencilla. Implica juicios prolongados, gastos adicionales y la posibilidad de enfrentar amparos o deudas acumuladas. Por eso, los expertos recomiendan informarse bien antes de dar cualquier anticipo o firmar un contrato.

Remates bancarios: juicios largos y riesgos legales

Una de las principales desventajas de los remates bancarios es el tiempo. La abogada civilista Ileana Fuentes Villamil explicó que se trata de un proceso judicial complejo que puede tardar varios años.

“Una de las grandes desventajas es que es un proceso judicial largo, es un proceso complejo… puede llevarte 2 o 3 años y hay casos que se puede ir hasta 7 u 8 años”, señaló.

Por ello, esta opción solo es viable para quienes no necesitan una vivienda de manera urgente y cuentan con la solvencia para absorber costos legales y tiempos de espera.

Cómo invertir de forma más segura en remates

Si aun así se considera esta alternativa, los especialistas recomiendan verificar cada detalle. Fuentes Villamil aconseja confirmar que el inmueble realmente pertenezca al banco, revisando páginas oficiales o acudiendo directamente a la institución financiera.

También es clave consultar el Registro Público de la Propiedad para conocer el estado legal del inmueble, así como su situación física.

En ese mismo sentido, Ana Méndez, ejecutiva de venta en remates inmobiliarios, advirtió sobre la importancia de revisar a las empresas intermediarias.

“Tiene que auditar a la empresa, que sea una razón social que exista, que te aseguren que te van a entregar factura y que te den el respaldo de que es una empresa bien establecida”, explicó.

Fraudes inmobiliarios, una alerta en CDMX

El riesgo no es menor. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México reportó 230 casos de fraudes relacionados con anuncios inmobiliarios en 2023, un aumento del 92% respecto a los 120 casos registrados en 2022. Estos fraudes incluyen ventas falsas, preventas, arrendamientos y supuestos remates bancarios.

Propiedades adjudicadas: otra opción

Una alternativa es adquirir inmuebles con un estatus más avanzado, como propiedades adjudicadas o ya en posesión. Según Méndez, en estos casos la operación se convierte en una compraventa directa, aunque el descuento ya no es tan alto como en un remate tradicional.

Los remates bancarios sí pueden ser una oportunidad, pero solo para quien tiene información, capital, paciencia y asesoría. Comprar barato, sin revisar todo, puede salir muy caro.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.