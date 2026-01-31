SAT ofrece hasta 100% de descuento en multas y recargos en 2026

GENERANDO AUDIO...

Foto. Cuartoscuro

El SAT lanzó el Programa de Regularización Fiscal 2026, con el que ofrece hasta 100% de disminución en multas, recargos y gastos de ejecución para contribuyentes con adeudos fiscales. El beneficio aplica para personas físicas, empresas y MiPymes que busquen ponerse al corriente con sus obligaciones tributarias.

La medida busca facilitar el pago de adeudos y fomentar el cumplimiento fiscal. Este apoyo aplica para deudas generadas en 2024 o años anteriores, determinadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

¡Tenemos buenas noticias!



El programa de Regularización Fiscal 2026 permite ponerte al día y pagar adeudos con hasta 100% de disminución en multas, recargos y gastos de ejecución.



Acércate al SAT ¡Cumple con México!#TuPagoCuenta



👉🏽 Consulta más información en el minisitio:… pic.twitter.com/NC9N1AtQc6 — SATMX (@SATMX) January 30, 2026

SAT lanza Programa de Regularización Fiscal con descuentos

El programa permite eliminar hasta el 100% de multas, recargos y gastos de ejecución, siempre que el adeudo incluya contribuciones federales omitidas o cuotas compensatorias. En casos donde los créditos fiscales estén formados solo por multas relacionadas con obligaciones distintas al pago, el estímulo será del 90%, siempre que se cumpla con la obligación pendiente.

Este beneficio aplica a:

Multas fiscales, aduaneras o de comercio exterior

Recargos y gastos de ejecución de contribuciones federales

Multas derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales

Multas con agravantes

Además, los contribuyentes podrán pagar los adeudos en una sola exhibición o hasta en seis parcialidades, dependiendo del caso.

Requisitos para solicitar el estímulo fiscal del SAT

Para acceder al programa, el SAT establece que los contribuyentes deben cumplir con varias condiciones. Entre las principales están:

Tener ingresos menores a 300 millones de pesos en 2024

No haber recibido condonaciones fiscales anteriores

No haber sido condenado por delitos fiscales

No aparecer en listas de empresas con operaciones simuladas

Realizar el pago dentro de los 15 días naturales posteriores a recibir el formato oficial

Los interesados deben presentar sus declaraciones omitidas y aplicar el estímulo directamente en el portal del SAT, dentro del apartado de declaraciones.

Quiénes pueden acceder al apoyo fiscal del SAT

El programa está dirigido a contribuyentes que tengan adeudos sin determinar por la autoridad, estén en procesos de revisión fiscal o cuenten con créditos fiscales firmes. En estos casos, deberán realizar autocorrecciones, desistirse de impugnaciones o presentar solicitudes a través de Mi Portal.

El Programa de Regularización Fiscal 2026 busca facilitar la recuperación de adeudos y promover que contribuyentes regularicen su situación fiscal en México.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.