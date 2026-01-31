Banxico celebra centenario con nuevo billete de 100 pesos; así es

GENERANDO AUDIO...

Nuevo billete de 100 pesos conmemora historia de Banxico. Foto: Cuartoscuro

El Banco de México (Banxico) conmemora 100 años de existencia con el lanzamiento de un billete conmemorativo de 100 pesos, una pieza que destaca la historia y el papel institucional del banco central a través de elementos gráficos representativos.

De acuerdo con información disponible hasta el momento, el billete tendrá tiraje limitado y su lanzamiento fue anunciado mediante un video difundido en las redes sociales de Banxico.

El edificio histórico de Banxico, eje del diseño

El billete contiene diversos símbolos que retratan la historia y la función del banco central mexicano, y que son descritos detalladamente en el video.

En el anverso del billete se aprecia la fachada del edificio principal del Banco de México, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, conocido como el edificio de la Mutua. Este inmueble alberga tanto las oficinas centrales como el Museo Banco de México.

La imagen busca subrayar la continuidad institucional y la presencia histórica del banco central en el país desde su fundación.

Esculturas y símbolos del trabajo y la abundancia

El edificio representado está flanqueado por dos esculturas humanas, un hombre y una mujer, que simbolizan el trabajo y la abundancia. Estas piezas forman parte del conjunto escultórico creado por el artista poblano Manuel Centurión, instalado en las columnas principales del museo.

El diseño retoma estos elementos como parte del patrimonio artístico y arquitectónico ligado a Banxico.

Conmemora también a figuras clave de Banxico

En la parte inferior del anverso se observa un conjunto de arcos donde aparecen el nombre y las firmas de figuras relevantes en la historia reciente del banco central, entre ellas la de Victoria Rodríguez Ceja, actual gobernadora de Banxico y primera mujer en encabezar la institución, así como la de su antecesor, Alejandro Díaz de León Carrillo.

Estos elementos refuerzan la idea de continuidad en la conducción del banco a lo largo del tiempo.

Una bóveda como símbolo de confianza y futuro

En el reverso del billete, el elemento central es una bóveda, asociada a la confianza y resguardo del valor. Desde su interior emergen billetes, monedas y circuitos electrónicos, una representación del tránsito del sistema financiero desde sus formas tradicionales hacia los procesos digitales.

El diseño resume visualmente el mensaje institucional del centenario: un siglo de estabilidad, integridad y adaptación del banco central mexicano.

Coleccionistas: así pueden adquirirlo

De acuerdo con reportes, al tratarse de una pieza conmemorativa, no tendrá poder liberatorio, es decir, no podrá utilizarse para realizar pagos o compras.

Quienes deseen incorporarlo a una colección podrán adquirirlo en cajeros automáticos y sucursales bancarias autorizadas, conforme a la disponibilidad establecida por la institución.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.