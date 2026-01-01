GENERANDO AUDIO...

Salarios mínimos aumentarán en 2026. Fotos: Cuartoscuro

A partir de este 1 de enero de 2026, el salario mínimo en México entró en vigor con un nuevo incremento, tanto para la Zona del Salario Mínimo General (ZSMG) como para la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), de acuerdo con lo aprobado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).

El ajuste impacta no solo al salario mínimo general, sino también a 61 profesiones, oficios y trabajos especiales, cuyos ingresos diarios quedaron actualizados conforme al nuevo tabulador oficial vigente en 2026.

¿Cuánto subió el salario mínimo en México en 2026?

Para este año, el aumento quedó de la siguiente manera:

Zona del Salario Mínimo General (ZSMG) Pasa de 278.80 pesos a 315.04 pesos diarios Incremento total: 13%

Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) Pasa de 419.88 pesos a 440.87 pesos diarios Incremento total: 5%



Con este ajuste, el Gobierno federal mantiene vigente la meta de que el salario mínimo permita cubrir al menos 2.5 veces la canasta básica hacia 2030.

¿Qué profesiones y oficios ya ganan más desde enero de 2026?

El nuevo tabulador establece aumentos para 61 ocupaciones específicas, como son:

Profesiones, oficios y trabajos especiales

No. Profesiones, oficios y trabajos especiales ZLFN* ZSMG** 1 Albañilería, oficial de $440.87 $363.44 2 Boticas, farmacias y droguería, dependiente(a) de mostrador en $440.87 $321.26 3 Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de $440.87 $380.74 4 Cajero(a) de máquina registradora $440.87 $326.84 5 Cantinero(a) preparador de bebidas $440.87 $333.52 6 Carpintero(a) de obra negra $440.87 $363.44 7 Carpintero(a) en la fabricación y reparación de muebles, oficial $440.87 $357.45 8 Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos $440.87 $368.05 9 Colchones, oficial en fabricación y reparación de $440.87 $336.83 10 Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial $440.87 $356.19 11 Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en $440.87 $339.20 12 Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial $440.87 $330.31 13 Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas $440.87 $326.38 14 Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio $440.87 $334.94 15 Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos $440.87 $341.42 16 Chofer de camión de carga en general $440.87 $370.90 17 Chofer de camioneta de carga en general $440.87 $360.39 18 Chofer operador(a) de vehículos con grúa $440.87 $346.67 19 Draga, operador(a) de $440.87 $384.25 20 Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial $440.87 $362.61 21 Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial $440.87 $356.19 22 Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial $440.87 $359.63 23 Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial $440.87 $346.67 24 Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio $440.87 $320.32 25 Encargado(a) de bodega y/o almacén $440.87 $331.76 26 Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) en $440.87 $338.38 27 Fogonero(a) de calderas de vapor $440.87 $349.22 28 Gasolinero(a), oficial $440.87 $326.38 29 Herrería, oficial de $440.87 $351.59 30 Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial $440.87 $357.45 31 Jornalero(a) agrícola y/o trabajador(a) del campo $440.87 $356.16 32 Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor $440.87 $328.83 33 Manejador(a) en granja avícola $440.87 $316.85 34 Maquinaria agrícola, operador(a) de $440.87 $365.24 35 Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de $440.87 $349.22 36 Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial $440.87 $375.35 37 Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial $440.87 $330.31 38 Peluquero(a) y cultor(a) de belleza $440.87 $341.42 39 Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial $440.87 $351.59 40 Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial $440.87 $349.22 41 Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavandería y establecimientos similares $440.87 $326.84 42 Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial $440.87 $349.84 43 Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial $440.87 $362.61 44 Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje $440.87 $320.32 45 Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en $440.87 $331.76 46 Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial $440.87 $345.36 47 Reportero(a) en prensa diaria impresa $705.46 $705.46 48 Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa $705.46 $705.46 49 Repostero(a) o pastelero(a) $440.87 $363.44 50 Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de $440.87 $365.24 51 Secretario(a) auxiliar $440.87 $374.60 52 Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico $440.87 $359.63 53 Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador $440.87 $341.42 54 Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial $440.87 $346.67 55 Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial $440.87 $346.67 56 Trabajador(a) del hogar $440.87 $342.47 57 Trabajador(a) social, técnico(a) en $440.87 $405.82 58 Vaquero(a) ordeñador a máquina $440.87 $320.32 59 Velador(a) $440.87 $326.38 60 Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico $440.87 $334.94 61 Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial $440.87 $330.31

* ZLFN: Zona Libre de la Frontera Norte

** ZSMG: Zona del Salario Mínimo General

Fuente: CONASAMI — Tabla de Salarios Mínimos 2026 (PDF).

¿Qué es la Zona del Salario Mínimo General y la Zona Libre de la Frontera Norte?

La Zona del Salario Mínimo General comprende todos los municipios del país, incluyendo las demarcaciones de la Ciudad de México, excepto aquellos considerados como frontera norte.

La Zona Libre de la Frontera Norte está integrada por municipios de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas que colindan con Estados Unidos, donde el salario mínimo es más alto debido a las condiciones económicas y de mercado laboral.

¿Desde cuándo aplican estos salarios?

Los montos ya están vigentes desde el 1 de enero de 2026. La Conasami recordó que el salario mínimo no puede pagarse por hora ni ser inferior al correspondiente a una jornada diaria legal, conforme a la Ley Federal del Trabajo.

