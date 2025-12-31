Salario mínimo 2026: aumento, montos y fecha de entrada en vigor

GENERANDO AUDIO...

El salario mínimo en México subirá en 2026. FOTO: Getty

El salario mínimo en México tendrá un nuevo aumento a partir del 1 de enero de 2026, luego de que las y los integrantes del Consejo de la Conasami aprobaron un ajuste tanto para el salario mínimo general como para el de la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN). La medida impactará directamente a millones de trabajadores en todo el país.

Con esta decisión, el salario mínimo general pasará de 278.80 a 315.04 pesos diarios, mientras que en la frontera norte subirá de 419.88 a 440.87 pesos diarios. El incremento también aplicará para los salarios mínimos profesionales, que abarcan 61 profesiones, oficios y trabajos especiales.

El ajuste forma parte de la política de recuperación del poder adquisitivo y busca garantizar que el ingreso mínimo alcance para cubrir necesidades básicas. De acuerdo con lo aprobado, el nuevo salario mínimo general será equivalente a dos canastas básicas.

Fecha de entrada en vigor

El salario mínimo general tendrá un incremento del 13% en 2026, al pasar de 278.80 a 315.04 pesos por jornada diaria. El aumento al salario mínimo entra en vigor el jueves 1 de enero de 2026, fecha a partir de la cual será exigible legalmente que las empresas y empleadores paguen al menos estos montos.

En valores mensuales, la referencia salarial será de 9,582.47 pesos, mientras que en la frontera norte el umbral mensual alcanzará 13,409.80 pesos al mes.

La Conasami estima que alrededor de 8.5 millones de trabajadores se verán beneficiados de manera directa con este incremento al salario mínimo en México, uno de los ajustes más relevantes para 2026.