Día de la Mujer: Profeco llama a fortalecer la independencia económica

Profeco promueve la independencia financiera en mujeres. Getty Images

En el marco del Día de la Mujer, la Profeco difundió recomendaciones para fortalecer la independencia económica, el ahorro formal, el acceso al crédito formal y la inclusión financiera de las mujeres en México.

La institución señaló que, bajo ciertas condiciones, cuando una mujer no tiene control sobre los ingresos de su hogar, puede posponer decisiones importantes o aceptar condiciones desfavorables por temor a perder estabilidad económica. Ante este escenario, indicó que resulta necesario fortalecer los ingresos mediante un empleo, un negocio, un emprendimiento o actividades complementarias que permitan ahorrar y mejorar la calidad de vida.

Inclusión financiera y ahorro formal en mujeres

El acceso a productos financieros formales permite convertir los ingresos en seguridad y estabilidad. Sin embargo, no todas las mujeres cuentan con una cuenta de ahorro propia, a su nombre y con libertad para disponer de los recursos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, el 29% de los hogares en México tiene a una mujer como jefa de familia. En materia de ahorro formal, el 58.6% de las mujeres reportó ahorrar en instituciones financieras, cifra inferior al 68% registrado entre los hombres.

Estos datos muestran una diferencia en la participación dentro del sistema financiero formal. Tener una cuenta de ahorro a nombre propio permite:

Guardar el capital de forma segura

de forma segura Separar el gasto diario del ahorro

del ahorro Recibir pagos o transferencias de manera independiente

La Profeco indicó que el ahorro no requiere grandes cantidades, sino constancia para construir un fondo de emergencia, enfrentar periodos sin ingresos, concluir estudios, capacitarse o planear el retiro.

El Instituto Mexicano del Seguro Social estima que la esperanza de vida de las mujeres es, en promedio, cuatro años mayor que la de los hombres. Esta situación implica la necesidad de planear recursos para una pensión. En muchos casos, las mujeres interrumpen su vida laboral o asumen tareas de cuidado sin ingreso, lo que reduce la posibilidad de obtener una pensión contributiva.

Crédito formal, préstamos y seguros

En cuanto al acceso al crédito formal, la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera 2023 señala que solo el 36% de las mujeres cuenta con uno. La falta de historial crediticio incrementa la probabilidad de recurrir a préstamos informales o casas de empeño, donde pueden establecerse condiciones e intereses que dificultan el pago.

La Profeco recomendó revisar:

Plazos de pago

Montos totales

Tasa de interés

Condiciones generales

Recordó que un crédito no representa un ingreso adicional, sino un compromiso de pago a largo plazo. También puede utilizarse como inversión para impulsar un negocio o construir historial crediticio.

Respecto a los seguros, la misma encuesta indica que solo dos de cada 10 mujeres han contratado uno. Estos productos funcionan como una red de protección y pueden cubrir tanto a la titular como a sus dependientes.

Acciones para fortalecer la independencia económica

En el contexto del Día de la Mujer, la Profeco llamó a reconocer barreras que limitan la autonomía financiera, como la percepción de falta de conocimientos, el temor a equivocarse o la prioridad constante de necesidades ajenas.

Entre las acciones recomendadas se encuentran:

Contar con al menos un producto financiero a nombre propio

a nombre propio Llevar un registro básico de ingresos y gastos

y gastos Construir un fondo para imprevistos

Consultar fuentes oficiales como la Condusef antes de contratar productos

antes de contratar productos Utilizar herramientas como “Revisa, Compara y Decide”

Capacitarse mediante el Proyecto Minerva

La Profeco señaló que fortalecer la relación con el dinero permite tener mayor control en el presente y planear el futuro con información y herramientas financieras disponibles.

