México aumenta 3.7% importaciones de gas estadounidense

Precios del gas enfrentan variación por conflicto internacional. Foto: Cuartoscuro

México incrementó 3.7% sus importaciones de gas natural de Estados Unidos en 2025, alcanzando más de 6 mil 638 millones de pies cúbicos diarios, la cifra más alta desde 1975, de acuerdo con datos oficiales de la Administración de Información Energética (EIA).

El aumento refleja una mayor dependencia del gas estadounidense, que ya representa 70% del consumo total en México, principalmente por la creciente demanda del sector eléctrico. Sin embargo, el contexto de tensión global por el conflicto en Medio Oriente podría encarecer el energético y generar presiones económicas adicionales.

México profundiza su dependencia energética en un momento de incertidumbre internacional

Los datos de la EIA revelan que el país pagó en promedio 18.2 millones de dólares diarios por gas natural en 2025, lo que implicó un aumento de 6.6 millones de dólares respecto a 2024, equivalente a un alza anual del 58%.

Desde 2015, México se ha consolidado como el principal mercado para las exportaciones de gas natural de Estados Unidos, con una participación de 27%, por encima de Canadá (12%).

Este nivel de dependencia coloca a la economía mexicana en una posición vulnerable ante variaciones de precios internacionales.

El conflicto en Medio Oriente presiona los precios energéticos

La reciente escalada en Medio Oriente impactó los mercados internacionales luego de que embarcaciones enfrentaran dificultades para cruzar el estratégico Estrecho de Ormuz, paso clave para cerca del 20% del suministro mundial de hidrocarburos.

Tras los primeros reportes del conflicto, el precio del petróleo Brent y del gas natural registraron incrementos, lo que anticipa posibles efectos en los costos de importación para países dependientes como México.

El antecedente más cercano ocurrió al inicio de la guerra en Ucrania, cuando el petróleo superó los 100 dólares por barril en medio de presiones inflacionarias globales.

Impacto potencial: electricidad, combustibles y presión inflacionaria

El encarecimiento del gas natural puede trasladarse a distintos sectores de la economía mexicana, entre ellos:

Aumento en precios de combustibles

Incremento en costos de transporte

Presión en tarifas de electricidad y calefacción

Encarecimiento de productos de consumo

Dado que el gas natural es insumo clave para la generación eléctrica, cualquier variación sostenida en su precio puede impactar tarifas y provocar tensiones inflacionarias.

Una balanza comercial bajo presión

El incremento en el volumen importado, sumado al alza en precios internacionales, podría ampliar el déficit en la balanza comercial energética de México.

En un escenario de mayor volatilidad geopolítica, la combinación de alta dependencia externa y encarecimiento del energético coloca a la economía mexicana frente a un riesgo adicional en 2026.

