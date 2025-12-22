GENERANDO AUDIO...

En octubre de este 2025 incrementaron en un 1.0% las actividades económicas de México a tasa mensual, pese a que hubo un retroceso en las actividades industriales, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Durante ese mes, existió un índice del 105.6 en el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE). Dicho esquema, ayuda a medir la evolución de la economía real en un corto plazo.

Bajo ese esquema, se registró un incremento del 1.0% en las actividades económicas de México a tasa mensual para octubre del 2025, con respecto a septiembre del mismo año.

En cambio, el aumento fue del 1.6% a nivel anual, si se compara con octubre, pero del 2024.

Con eso, octubre quedó como el mes con mayor aumento en las actividades económicas de este 2025.

Baja la actividad industrial

Las actividades económicas aumentaron en octubre de este 2025 pese a que las actividades secundarias -enfocadas a la minería e industrias- tuvieron una disminución.

Y es que, las actividades secundarias tuvieron una baja general del 0.7% en su economía, en comparación con octubre del 2024. Por sectores, se registraron aumentos y disminuciones.

Minería (-0.7%)

Generación, transmisión y distribución de energía, agua y gas (+1.7%)

Construcción (+1.5%)

Industrias manufactureras (-1.4%)

Actividades primarias y terciarias, según el Inegi

En cambio, las actividades primarias registraron un aumento del 11.8% en octubre del 2025. Engloban la agricultura, ganadería, pesca, minería y explotación forestal.

A su vez, las actividades terciarias tuvieron un incremento del 2.5% con respecto a octubre del año pasado. Se dividió de la siguiente forma:

Comercio al por mayor (-0.9%)

Comercio al por menor (+4.1%)

Transportes, correos y almacenamiento (+1.9%)

Información en medios masivos (+3.8%).

Servicios financieros y de seguros (+3.7%)

Inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (+1.6)

Profesionales, científicos y técnicos (7.5%)

De apoyo a los negocios, manejo de residuos y servicios de remediación (+9.3%)

Educativos (+1.3%)

De salud y asistencia social (+5.6%)

Esparcimiento culturales, deportivos y otros servicios recreativos (+5.7%)

Alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (-2.5%)

Otros servicios excepto actividades gubernamentales (-1.9%)

Actividades legislativas, gubernamentales, impartición de justicia y de organismos internacionales (+2.7%)

