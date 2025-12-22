Los pasos a seguir para exigir tu aguinaldo si no te lo han pagado

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Si tu patrón no te pagó el aguinaldo antes del 20 de diciembre, está incumpliendo la Ley Federal del Trabajo (LFT) y puedes denunciar y exigir el pago, incluso si ya no trabajas en la empresa. El aguinaldo es un derecho irrenunciable y su omisión conlleva multas y sanciones.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) explica que todas las personas con relación laboral subordinada deben recibir esta prestación, sin excepción por tipo de contrato o antigüedad.

Qué hacer si no te pagan el aguinaldo

Si no recibiste tu aguinaldo, lo primero es saber que tienes hasta un año para reclamarlo, contado a partir del 20 de diciembre. El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo dice: “Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario, por lo menos”.

Además, los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado.

También se establece que el empleador puede ser sancionado con multas de 50 a 500 UMA.

Para recibir ayuda puedes acudir a:

Profedet , que ofrece asesoría legal gratuita

, que ofrece asesoría legal gratuita Centros de Conciliación Laboral

Tribunales laborales federales o locales, si no hay acuerdo

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Quiénes pueden denunciar y exigir el pago

Pueden presentar la queja:

La o el trabajador afectado

Sindicatos

Federaciones o confederaciones laborales

La denuncia no requiere abogado privado, ya que Profedet te representa sin costo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.