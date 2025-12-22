Los pasos a seguir para exigir tu aguinaldo si no te lo han pagado
Si tu patrón no te pagó el aguinaldo antes del 20 de diciembre, está incumpliendo la Ley Federal del Trabajo (LFT) y puedes denunciar y exigir el pago, incluso si ya no trabajas en la empresa. El aguinaldo es un derecho irrenunciable y su omisión conlleva multas y sanciones.
La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) explica que todas las personas con relación laboral subordinada deben recibir esta prestación, sin excepción por tipo de contrato o antigüedad.
Qué hacer si no te pagan el aguinaldo
Si no recibiste tu aguinaldo, lo primero es saber que tienes hasta un año para reclamarlo, contado a partir del 20 de diciembre. El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo dice: “Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario, por lo menos”.
Además, los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado.
También se establece que el empleador puede ser sancionado con multas de 50 a 500 UMA.
Para recibir ayuda puedes acudir a:
- Profedet, que ofrece asesoría legal gratuita
- Centros de Conciliación Laboral
- Tribunales laborales federales o locales, si no hay acuerdo
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
Quiénes pueden denunciar y exigir el pago
Pueden presentar la queja:
- La o el trabajador afectado
- Sindicatos
- Federaciones o confederaciones laborales
La denuncia no requiere abogado privado, ya que Profedet te representa sin costo.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.