Exigir la Constancia Fiscal puede salir caro: hasta 122 mil pesos de multa

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) advirtió que condicionar la emisión de una factura electrónica a la entrega de la Constancia de Situación Fiscal puede generar multas de hasta 122 mil pesos, de acuerdo con lo establecido en el Código Fiscal de la Federación. La autoridad fiscal reiteró que este documento no es un requisito obligatorio para facturar.

La aclaración fue hecha por funcionarios del SAT ante las constantes quejas de contribuyentes, quienes han denunciado que comercios y prestadores de servicios exigen la constancia como condición para emitir comprobantes fiscales.

José Miguel Ricaño Hernández, administrador desconcentrado de Servicios al Contribuyente del SAT, explicó que esta práctica constituye una falta administrativa y puede ser sancionada económicamente.

“Si alguien condiciona la emisión de una factura a cambio de la entrega de la Constancia de Situación Fiscal recurre a una falta que puede sancionarse con una multa que va desde 21 mil 240 pesos hasta 122 mil 440 pesos”, señaló el funcionario.

El SAT subrayó que estas sanciones aplican para cualquier persona o empresa que imponga requisitos no previstos en la ley fiscal vigente.

Qué datos sí se necesitan para emitir una factura

Ricaño Hernández precisó que sólo se requieren cuatro datos fiscales para la correcta emisión de una factura electrónica, sin necesidad de presentar la constancia.

“La primera es la clave del RFC, eso es muy importante; mi nombre o razón social; mi código postal, ojo aquí, no es el domicilio fiscal completo, solamente el código postal; y el régimen fiscal en el que me encuentro”, detalló.

El SAT insistió en que solicitar información adicional puede representar una irregularidad y afectar a los contribuyentes.

SAT aclara sobre devoluciones de saldo a favor

Por su parte, María José Ríos Cano, administradora desconcentrada de Servicios al Contribuyente, aclaró que el SAT no suspende devoluciones de saldo a favor de forma arbitraria, sino únicamente cuando existen inconsistencias.

“Nunca el SAT estuvo en un estatus de no devolver; siempre se indicaba que había una inconsistencia para aclararla. Si se aclaraba, se hacía la devolución”, explicó.

La autoridad fiscal llamó a los contribuyentes a seguir los procesos de aclaración para evitar retrasos en sus devoluciones.

