SAT aclara: Constancia de Situación Fiscal no es obligatoria para facturar

CSF no es obligatoria para emitir una factura electrónica.

El SAT aclaró que la Constancia de Situación Fiscal (CSF) no es un requisito obligatorio para emitir una factura electrónica (CFDI) en México. El anuncio fue hecho este 20 de enero de 2026, en la Ciudad de México, a través de un comunicado oficial del Servicio de Administración Tributaria, con el objetivo de frenar prácticas indebidas de algunos comercios y empleadores.

La autoridad fiscal explicó que condicionar la emisión de una factura a la entrega de la CSF es una infracción, la cual puede ser sancionada con multas que van de 21 mil 420 hasta 122 mil 440 pesos, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación.

SAT aclara que la Constancia de Situación Fiscal no es obligatoria

El SAT detalló que para emitir una factura CFDI, el emisor solo necesita algunos datos básicos del contribuyente: RFC, nombre o razón social, código postal y régimen fiscal. Esta información puede obtenerse mediante la Cédula de datos fiscales, sin necesidad de solicitar la CSF.

De acuerdo con el artículo 83, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación, se considera una falta condicionar la factura a la entrega de documentos como la Constancia de Situación Fiscal o la Cédula de Identificación Fiscal, práctica que sigue siendo común en algunos establecimientos.

Multas por pedir la CSF para facturar

La autoridad precisó que quienes incurran en esta conducta pueden recibir sanciones económicas que alcanzan hasta 122 mil 440 pesos. El llamado del SAT es claro: no se debe exigir la CSF para facturar, ya que no es un requisito legal.

Además, el organismo aclaró que los empleadores tampoco deben pedir la CSF a sus trabajadores para el timbrado de nómina.

¿Para qué sirve realmente la Constancia de Situación Fiscal?

El SAT recordó que la CSF contiene información relevante solo para el contribuyente, como sus actividades económicas, obligaciones fiscales y domicilio fiscal, por lo que no es necesaria para emitir un CFDI.

También aclaró que la CSF no tiene vigencia y solo se actualiza cuando el contribuyente hace cambios en su información, como domicilio, régimen fiscal, actividades económicas o CURP. Por eso, no es obligatorio tramitarla de forma periódica.

Actualmente, la Constancia de Situación Fiscal puede obtenerse en el portal del SAT, en la app SAT Móvil, mediante SAT ID, en la Oficina Virtual o directamente en oficinas del SAT.

