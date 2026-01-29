Casas a mitad de precio… ¿y a mitad de la verdad?

GENERANDO AUDIO...

Los anuncios prometen casas y departamentos hasta 60% más baratos, con frases como “invierte hoy, gana mañana” u “oportunidad única”. En redes sociales, estas ofertas se presentan como una solución ante los altos precios de la vivienda en México, donde comprar casa parece cada vez más inalcanzable.

Sin embargo, detrás de estos anuncios suele aparecer una leyenda clave: remate bancario. ¿Qué significa realmente y cuáles son los riesgos antes de invertir dinero de esta forma?

¿Qué es un remate bancario o hipotecario?

Aunque comúnmente se le llama remate bancario, el nombre correcto es remate hipotecario. Se trata de un proceso legal mediante el cual un banco vende una propiedad.

De acuerdo con la abogada civilista Ileana Fuentes Villamil, en este tipo de operaciones no se compra directamente el inmueble. Lo que se adquiere es la cesión de derechos de cobro, es decir, en términos simples, una deuda.

No es una compra inmediata

A diferencia de una compraventa tradicional, un remate hipotecario no garantiza la adjudicación inmediata del inmueble. El proceso legal puede tardar años o incluso no resolverse nunca.

La especialista explicó que se trata de una inversión especulativa y de alto riesgo, ya que el dinero permanece congelado mientras se resuelve el juicio, sin certeza de que el comprador obtenga finalmente la propiedad.

Cuando la “ganga” termina en fraude

El riesgo no es sólo legal. Israel Sánchez, víctima de fraude, relató que entregó 350 mil pesos de anticipo por un inmueble en Ciudad Satélite.

Tiempo después, le informaron que la operación se había cancelado, presuntamente porque el deudor llegó a un acuerdo con el banco y el inmueble ya no formaba parte de la cartera.

Dinero perdido y años de espera

Al intentar recuperar su inversión, la situación se volvió más complicada. Sánchez explicó que recibía llamadas constantes con nuevas ofertas y que, tras años de espera, concluyó que no es un negocio recomendable.

Tras siete años, su experiencia dejó una advertencia clara: el remate hipotecario puede parecer atractivo, pero esconde múltiples letras pequeñas.

Una inversión atractiva, pero con muchas advertencias

Los remates hipotecarios prometen precios bajos, pero implican procesos largos, dinero inmovilizado y riesgos legales y financieros importantes.

La pregunta queda abierta: ¿existe alguna forma de disminuir los riesgos en este tipo de operaciones?

La respuesta llegará en la siguiente entrega.

